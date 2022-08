Ohio State QB CJ Stroud entre dans la semaine 1 en tant que favori des paris – Shaw Local

La semaine 0 a servi de bon apéritif, mais la saison de football universitaire 2022-23 commence vraiment dans quelques jours avec la semaine 1.

Il peut sembler que seules quelques-unes des mêmes écoles ont une chance de participer à un championnat national chaque année, mais la course du trophée Heisman a tendance à être plus compétitive. En fait, le favori des paris de pré-saison n’a pas remporté ce prix depuis que Marcus Mariota de l’Oregon a accompli l’exploit en 2014.

C’est une bonne nouvelle pour les parieurs, mais une mauvaise nouvelle pour le quart-arrière de l’Ohio State CJ Stroud, qui a les meilleures chances de remporter le trophée Heisman avec un prix de +200. Stroud était un candidat à ce prix l’année dernière avant que le quart-arrière de l’Alabama, Bryce Young, ne remporte finalement le 86e trophée Heisman.

Lorsque les cotes de ce marché se sont ouvertes à Césars Sportsbook, partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports, Young a ouvert en tant que favori +250 suivi de Stroud à +350. Depuis la mi-avril, cependant, Stroud est le favori des paris pour remporter ce prix.

Acteurs notables du Big Ten

Stroud est le favori des paris qui entame sa deuxième saison avec les Buckeyes, qui aspirent à un championnat national. Stroud a terminé avec 4 435 verges par la passe et 44 touchés l’année dernière, mais l’État de l’Ohio est allé 11-2 et a raté les éliminatoires de football universitaire pour la première fois depuis la campagne 2018-19.

Les Buckeyes pensent avoir l’une des meilleures attaques du pays cette année, c’est pourquoi le porteur de ballon TreVeyon Henderson et le receveur large Jaxon Smith-Njigba ont également des chances décentes de remporter le trophée Heisman. Henderson est quatrième avec un prix de +2000, tandis que Smith-Njigba a la meilleure cote pour un receveur à +4000.

Le porteur de ballon du Wisconsin Braelon Allen a les meilleures cotes sur ce marché parmi les joueurs non-Buckeye Big Ten. Allen est répertorié à +6000 avant sa deuxième saison avec les Badgers. Il a enregistré 1 268 verges et 12 touchés en 186 tentatives l’an dernier.

Quatre quarts-arrière différents du Big Ten entrent dans l’année avec les mêmes chances de remporter le prix. Sean Clifford (Penn State), JJ McCarthy (Michigan), Taulia Tagovailoa (Maryland) et Aidan O’Connell (Purdue) sont tous répertoriés à 100/1. Le porteur de ballon du Michigan Blake Corum a également un prix de +10000.

Le quart-arrière du Nebraska Casey Thompson avait +7500 chances de remporter ce prix individuel avant la semaine 0, mais est depuis passé à +15000. Le transfert du Texas a lancé une paire d’interceptions dans une défaite 31-28 contre Northwestern lors de l’ouverture de la saison à Dublin, en Irlande.

Le dernier joueur du Big Ten à avoir remporté le Heisman était le quart-arrière de l’Ohio State Troy Smith, qui a remporté le prestigieux prix en 2006.

Tendances de paris à connaître

Prêt pour une analyse révolutionnaire? Le vainqueur de Heisman de cette année sera probablement un quart-arrière dans une équipe gagnante.

Depuis 2000, 18 des 22 lauréats ont joué le quart-arrière. Au cours de cette période, tous les vainqueurs de Heisman sauf deux faisaient partie d’équipes qui ont fini par remporter des matchs à deux chiffres.

Cette condition préalable pourrait être encore plus difficile à l’ère actuelle du football universitaire. Depuis le début des éliminatoires de football universitaire en 2014, le quart-arrière Lamar Jackson est le seul joueur à avoir remporté le prix tout en jouant dans une équipe qui n’a pas fait le CFP. Il l’a fait en mettant en place des numéros de jeux vidéo sur une équipe de neuf victoires à Louisville.

Par conséquent, assurez-vous que vous pouvez voir un chemin vers des victoires à deux chiffres et une apparition en demi-finale avant de parier sur le vainqueur du trophée Heisman de cette année.

Meilleur pari

À vrai dire, j’ai fait quelques paris Heisman différents plus tôt cet été et j’ai risqué un total d’une unité sur ce marché. Mais mon dernier pari sur cette course aux récompenses est venu la semaine dernière, et le nombre est toujours suffisamment attrayant pour être recommandé avant le week-end d’ouverture.

Le quart-arrière de Clemson, DJ Uiagalelei, est actuellement répertorié à 50/1 pour remporter le prix Heisman après avoir été l’un des meilleurs favoris de la pré-saison l’année dernière. C’est parce que Uiagalelei a connu des difficultés la saison dernière, terminant avec 2 246 verges pour accompagner neuf touchés et 10 interceptions.

Les Tigres ont décidé de donner une autre chance à Uiagalelei, bien qu’il aura certainement une laisse plus courte avec l’étudiant de première année très vanté Cade Klubnik qui respire dans son cou. Mais Uiagalelei était autrefois une perspective prometteuse derrière Trevor Lawrence, et tous les rapports d’intersaison suggèrent qu’il a travaillé cet été.

Clemson a remporté des matchs à deux chiffres l’an dernier sans obtenir beaucoup de production du poste de quart-arrière. La défensive, qui s’est classée deuxième en moyenne de pointage derrière les champions nationaux l’an dernier, ramène suffisamment de talent pour faire de cette équipe un concurrent sérieux du CFP une fois de plus.

Uiagalelei sera dans le mix pour ce prix s’il montre des signes d’amélioration, ce qui signifie que cela vaut certainement un pari à un prix de 50/1.

Gagnants récents du trophée Heisman

2021: Bryce Young, QB de l’Alabama

2020 : Devonta Smith, Alabama WR

2019 : Joe Burrow, QB LSU

2018 : Kyler Murray, QB Oklahoma

2017 : Baker Mayfield, QB Oklahoma

2016 : Lamar Jackson, QB de Louisville

2015 : Derrick Henry, Alabama RB

2014 : Marcus Mariota, QB de l’Oregon

Cotes du trophée Heisman 2022

