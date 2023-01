Ohio State promeut Brian Hartline au poste de coordonnateur offensif | Joël Klatt Show

Joel Klatt a discuté de la nouvelle nouvelle des entraîneurs des Ohio State Buckeyes concernant l’ancien entraîneur de WR Brian Hartline promu en tant que nouveau coordinateur offensif. Il a expliqué le recrutement que Hartline a fait pour l’équipe et comment il peut aider davantage l’offensive. Cette nouvelle embauche permettra à Ryan Day de passer plus de temps avec toute l’équipe et de recruter pour toute l’équipe et de nouer des relations au sein de l’équipe.



IL Y A 2 HEURES・The Joel Klatt Show・8:45