Ohio State, n°7, remporte l’ouverture de la saison contre Virginia Tech, n°3, 24-12

Le n°7 de l’Ohio State (1-0) a battu le n°3 Virginia Tech (0-1) vendredi au Cassell Coliseum de Blacksburg, en Virginie. Les Buckeyes ont remporté des victoires grâce à quatre étudiants de première année, dont une épinglette de, un véritable étudiant de première année, à 184 ans, pour remporter le match du Top 10 face aux Hokies, 24-12. Étudiants de première année en chemise rouge(125),(197) et(HWT) a également enregistré des victoires.

McCrone a eu la surprise du match avec une victoire par décision majeure (11-3) contre le n°4 Eddie Ventresca lors du combat d’ouverture du match.

Comment cela s’est passé

125 – Brendan McCrone (OSU) déf. N°4 Eddie Ventresca (VT) | MD, 11-3

Ventresca a marqué le premier avec un retrait pour une avance de 3-0. McCrone a gagné un point avec une évasion vers la fin du premier pour porter le score à 3-1 Virginia Tech. McCrone a porté le score à 3-2 avec une autre évasion pour commencer la seconde. McCrone a ensuite obtenu le retrait tardif et une chute proche de quatre points dans la seconde pour porter le score à 9-3 Buckeyes. Buckeye, étudiant de première année en chemise rouge, a maintenu la pression en troisième pour repartir avec la surprise et la victoire 11-3 par décision majeure. McCrone a obtenu un point pour le temps de conduite et un autre pour trois avertissements prononcés contre Ventresca.

133 – N°7 Sam Latona (VT) déf. N ° 14 Nicolas Bouzakis (OSU) | D, 7-5

Latona a terminé la première période avec un retrait pour mener 3-0. Bouzakis s’est échappé pour commencer la seconde pour porter le score à 3-1 en faveur des Hokies. Aucun des deux lutteurs n’a ajouté de points pendant le reste de la seconde. Latona a choisi d’ouvrir le troisième et a ajouté un point avec une évasion pour porter le score à 4-1. Latona a ajouté un retrait. Bouzakis a ajouté une évasion et un retrait mais Latona a gagné par décision, 7-5.

141 – N°5 Jesse Méndez (OSU) déf. Chasseur Maçon (VT) | TF, 18-3

Mendez a débuté avec un retrait pour une avance de 3-0, puis a rapidement porté le score à 9-3 avec une autre paire de retraits. La période s’est terminée avec Mendez en tête 16-3 après un autre retrait et une quasi-chute de quatre points. La deuxième période s’est terminée avec Mendez en tête 18-3 après une chute de deux points pour la victoire par supériorité technique, 18-3.

149 – Le n°4 Caleb Henson (VT) bat. n ° 5 Dylan D’Emilio (OSU) | D, 10-5

Henson a marqué le premier avec un retrait, mais D’Emilio a contré et avec les évasions, c’était 4-all. Henson a marqué un retrait tardif dans le premier pour porter le score à 7-4 avant le deuxième. Henson s’est échappé pour remonter 8-4 au début de la seconde. Après un point ajouté pour décrochage, Henson menait 9-4 avant le troisième. Avec un point pour le temps de conduite, Henson a gagné par décision, 10-5.

157 – N°6 Bryce Andonian (VT) déf. N ° 16 Paddy Gallagher (OSU) | D, 7-4

Dans une bataille entre d’anciens coéquipiers du lycée, Andonian a marqué le premier après que Gallagher ait failli être éliminé, mais n’a pas établi le contrôle avant qu’Andonian ne contre-attaque pour prendre une avance de 3-0 pour mettre fin au premier. Andonian a ajouté un point pour une évasion pour ouvrir le second. Un autre retrait en fin de seconde a porté le score à 7-0 pour Andonian. Gallagher s’est échappé au début du troisième, puis a effectué un retrait tardif, mais Andonian a remporté la victoire par décision 8-4.

165 – Isaac Wilcox (OSU) déf. N°16 Connor Brady (VT) | D, 6-5

Brady a obtenu les premiers points du match avec un retrait deux minutes après le début de la première période pour mener 3-0. Wilcox s’est échappé tard dans le premier, puis à nouveau pour ouvrir le second pour porter le score à 3-2 pour Brady. Wilcox a égalisé à 3 lorsque Brady a été appelé pour une violation technique pour avoir saisi le bord du tapis alors que Wilcox travaillait sur un retrait juste à l’extérieur du cercle. Brady est revenu en tête, 4-3, avec une évasion au début du troisième. Wilcox a ensuite obtenu le retrait pour une victoire 6-5 par décision après une évasion de Brady.

174 – Le n°3 Mekhi Lewis (VT) bat. N°7 Carson Kharchla (OSU) | D, 4-2

Lewis menait après la première période 3-1 avec un retrait et Kharchla s’échappait. Une évasion de Lewis pour ouvrir le deuxième a permis à Virginia Tech de mener 4-1. Kharchla a lancé une attaque tardive en seconde période, mais n’a tout simplement pas pu prendre le contrôle du retrait pour terminer la période 4-1. Un Kharchla échappé dans le troisième a porté le score à 4-2 Hokies et c’est là que cela s’est terminé par une victoire de Lewis par décision.

184 – Ryder Rogotzke (OSU) déf. N°21 Sam Fisher (VT) | V, 17h35

Rogotzke a terminé la première avec un double retrait pour mener 3-0. Rogotzke a ajouté une évasion pour commencer la seconde, puis a ajouté un autre retrait double pour un avantage de 7-0 pour terminer la période. Rogotzke a ensuite remporté la victoire à 5:35.

197 – N°19 Luc Geog (OSU) déf. N°14 Andy Smith (VT) | D, 11-7

Geog menait 7-5 après le premier avec deux mises au sol et une évasion. Smith s’est échappé mais Geog a obtenu un retrait rapide pour une avance de 10-6. Smith s’est à nouveau échappé pour porter le score à 10-7 Geog avant le troisième. Smith a choisi neutre pour ouvrir le troisième mais n’a pas pu ajouter de points dans une victoire 11-7 par décision de Geog pour remporter le duel pour les Buckeyes.

HWT – N°20 Nick Feldman (OSU) déf. N°16 Hunter Catka (VT) | D, 3-2

Il n’y avait aucun score après la première période. Feldman n’a pas réussi à s’échapper de la position basse dans la seconde. Catka, avec un point de temps de course assuré, a marqué le premier avec une évasion au début du troisième, mais Feldman a obtenu le retrait tardif avec moins de 10 secondes à jouer pour gagner par décision, 3-2.

Les Buckeyes reviennent à Columbus pour le match d’ouverture à domicile contre Edinboro dimanche midi au Covelli Center.

