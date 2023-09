Ohio State marque un touché à la dernière seconde pour battre Notre Dame

Chip Trayanum a plongé sur la ligne de but à un mètre avec une seconde à jouer et le numéro 6 de l’Ohio State a battu le numéro 9 Notre Dame 17-14 samedi soir.

Le score de Trayanum a couronné une victoire courageuse de Kyle McCord et des Buckeyes qui comprenait une conversion de quatrième essai et un troisième et 19 achèvement qui a permis à l’Ohio State d’atteindre Notre Dame 1 avec le temps de deux jeux.

Après une passe incomplète au premier essai, les Buckeyes se sont lancés dans un jeu courant à 3 secondes de la fin, profitant d’une défense surchargée d’un côté et de ce qui semblait n’être que 10 défenseurs sur le terrain pour les Fighting Irish.

L’entraîneur de l’Ohio State, Ryan Day, était excité à la fin, s’en prenant à l’ancien entraîneur de Notre Dame, Lou Holtz, qui a dénoncé la dureté des Buckeyes en prédisant une victoire des Fighting Irish plus tôt dans la semaine.

« J’aimerais savoir où se trouve Lou Holtz en ce moment », a déclaré Day lors d’une interview d’après-match avec NBC. « Ce qu’il a dit à propos de notre équipe, je ne peux pas le croire. C’est une équipe difficile ici. Nous sommes fiers d’être originaires de l’Ohio. Cela a toujours été l’Ohio contre le monde, et ce sera toujours l’Ohio contre le monde. Mais Je vais vous dire : j’adore ces enfants. Nous avons une équipe coriace. »

Notre Dame (4-1) a pris les devants lorsque Sam Hartman a lancé une passe de touché de 2 verges à Rico Flores Jr. avec 8 :22 à jouer pour porter le score à 14-10. La défense des Fighting Irish a effectué un quatrième arrêt sur sa ligne de 11 verges lors du prochain entraînement.

Mais la défense n’a pas pu proposer un deuxième arrêt défensif. Notre Dame n’a toujours pas battu l’Ohio State depuis 1936.

Ohio State semblait avoir pris le contrôle lorsque les Buckeyes ont arrêté Hartman en quatrième et un, et lors du jeu suivant, le bloc de Marvin Harrison Jr. a lancé TreVeyon Henderson pour un sprint de 61 verges sur la ligne de touche pour porter le score à 10-0. au début du troisième trimestre.

Les Irlandais ont finalement rejoint le tableau lorsque le porteur de ballon Gi’Bran Payne a pris un snap direct et a marqué sur une course d’un mètre. Hartman a ensuite couronné un entraînement TD de 96 verges avec la passe TD à Flores.

Moments forts des Ohio State Buckeyes contre Notre Dame Fighting Irish, n°9

LES À EMPORTER

Ohio State : McCord a fait son plus grand pas en avant samedi en menant les Buckeyes à la victoire. Ohio State a besoin de lui pour jouer comme il l’a fait lors de la série finale.

McCord a terminé 21 sur 37 pour 240 verges et Henderson a couru pour 104 verges.

Notre Dame : Hartman a changé toute la perception des Irlandais. Ses lectures rapides, ses lancers précis et ses courses agiles donnent certainement aux Irlandais un aspect fort. Mais avec trois adversaires invaincus possibles au cours des trois prochaines semaines, ils ont besoin que Hartman batte à son meilleur.

MISE À JOUR SUR LES BLESSURES

Ohio State : Harrison s’est blessé à la jambe lors du but de Henderson lorsqu’il s’est retrouvé enroulé. Harrison a passé plusieurs minutes dans la tente des blessés des Buckeyes mais est revenu lors de la série suivante.

Notre Dame : Le receveur Jayde Thomas s’est également rendu à la tente des blessures lorsqu’il a été enroulé alors qu’il bloquait une course de 18 verges lors du touché de Notre Dame.

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily.]

SUIVANT

Ohio State : revenez au Big Ten samedi prochain en accueillant le Maryland.

Notre Dame : affronte un deuxième adversaire classé consécutif samedi prochain lors de sa visite au Duke n°18.

Reportage de l’Associated Press.

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL

Prédictions de la semaine 4 du football universitaire 2023, meilleurs paris de Chris ‘The Bear’ Fallica

Pronostics Oregon contre Colorado, cotes, choix

Big Noon Live : la défense de l’Oklahoma domine dans une victoire décisive contre Cincinnati





Football universitaire 2023, cotes NFL : meilleurs paris pour UCLA-Utah, Saints-Packers

Joel Klatt : À quoi s’attendre dans la « meilleure liste de jeux que nous ayons eu depuis des années » lors de la semaine 4

Blessure de Travis Hunter : la star du Colorado absente au moins trois semaines





John Smoltz et Tom Glavine ne sont pas surpris par le succès de Deion Sanders, ancien coéquipier de la MLB

Oklahoma contre Cincinnati, Colorado contre Oregon : ce que nous regardons au cours de la semaine 4

Calendrier de football des Colorado Buffaloes 2023 : comment regarder, dates, heures, chaîne de télévision