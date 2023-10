Ohio State gagne désormais en défense ? : Qui est en haut, en bas dans le Big Ten

Michael Cohen Écrivain de football universitaire et de basket-ball universitaire

Le statu quo au sommet du Big Ten East a été prolongé après que l’Ohio State ait survécu à une frayeur de plusieurs trimestres du Maryland et que le Michigan ait étranglé le Minnesota pour sa deuxième victoire consécutive sur la route par 38 points ou plus.

Dans le farfelu Big Ten West, où le chaos règne en maître lors de la dernière année de la conférence avec divisions, l’Iowa s’est amélioré à 5-1 bien qu’il n’ait jamais réussi de passe à un receveur large, et le Wisconsin a conservé la pole position en renversant Rutgers.

Découvrez qui est en hausse et qui est en chute libre avec une nouvelle édition du Stock Watch :

STOCKER

État de l’Ohio la défense: S’il est vrai que le quart-arrière du Maryland, Taulia Tagovailoa, a eu un historique de performances inégales contre les meilleurs concurrents du Big Ten East, ce que la défense des Buckeyes a fait lors de la victoire 37-17 de samedi devrait être considéré comme l’une de ses meilleures performances depuis l’arrivée du coordinateur Jim Knowles. État de l’Oklahoma avant la campagne 2022. Ohio State a limité Tagovailoa à un taux de réussite de 51,2 % sur 42 tentatives et est devenu la première équipe à le maintenir sous les 200 verges par la passe depuis Penn State en novembre dernier, ainsi que la troisième équipe à le maintenir en dessous de ce seuil au cours des deux dernières saisons. combiné.

Le rusher décrié JT Tuimoloau a pris vie avec 1½ sacs après avoir été vide lors des quatre premiers matchs des Buckeyes. Il a également réussi un plaquage critique au quatrième essai qui a maintenu le quart-arrière suppléant Billy Edwards Jr. en deçà de la ligne pour gagner sur la deuxième possession offensive du Maryland et a généré suffisamment de pression initiale pour contrecarrer un quatrième essai ultérieur au début du quatrième quart.

La sécurité Josh Proctor a donné un coup de poing précoce en renvoyant une interception du premier quart sur 24 verges pour un touché à un moment où l’offensive de l’Ohio State ne s’était pas encore réveillée, et son collègue de sécurité Lathan Ransom a ajouté une deuxième interception qui a facilité ce qui s’est avéré être le score gagnant. sur un panier de 24 verges de Jayden Fielding. Les Buckeyes se classent désormais parmi les huit premiers au niveau national à la fois pour la défense marquante (10,2 points par match) et la défense totale (264,8 verges par match).

celui du Michigan la défense: La façon la plus simple d’expliquer pourquoi le groupe du coordinateur défensif Jesse Minter a atterri sur la liste Stock Up pour la deuxième semaine consécutive est la suivante : non seulement l’offensive du Michigan a dominé le Minnesota lors de la démolition 52-10 de samedi à Minneapolis, mais la défense des Wolverines aussi. Le cornerback Will Johnson et la sécurité Keon Sabb ont tous deux renvoyé les interceptions du quart-arrière Athan Kaliakmanis pour des touchés dans un match qui s’est effectivement terminé après le premier quart. C’était la première fois que le Michigan renvoyait deux interceptions pour des touchés dans le même match. Tyree Kinnel et Lavert Hill le faisaient contre Cincinnati en 2017.

La défense étouffante a limité Kaliakmanis à seulement 52 verges par la passe et un touché sur cinq passes complétées grâce à la pression incessante du plaqueur défensif Mason Graham (six plaqués, un sac, deux plaqués pour perte) et du rusher de bord Josaiah Stewart (trois plaqués, un sac, 1½ tacles pour perte), entre autres. Une puissante attaque au sol du Minnesota a été rendue édentée avec une moyenne de seulement 3 verges par course sur 39 tentatives. Après six matchs, le Michigan se classe premier au niveau national pour la défense marquante (6,7 PPG), troisième pour la défense totale (233,3 YPG), deuxième pour la défense contre la passe (142,5 YPG) et septième pour le moins de jeux de plus de 10 verges autorisés (49). Les Wolverines devraient se régaler à nouveau la semaine prochaine lorsque l’offensive lamentable de l’Indiana viendra à Ann Arbor.

Kaleb Johnson,RB, Iowa: La seule justification pour inclure quelqu’un de la 132e attaque de l’Iowa est la charge de travail que Johnson a dû assumer lors d’une victoire 20-14 contre Purdue – un match dans lequel le quart-arrière Deacon Hill n’a complété que six passes, aucune d’entre elles n’étant destinée aux receveurs larges. . Disputant son premier match depuis la semaine 2, Johnson a porté 17 fois pour 134 verges et un touché, représentant 46 % de l’offensive totale des Hawkeyes au cours d’un après-midi où ils n’étaient jamais menés. Il a ouvert le score avec un touché de 67 verges sur la deuxième possession de l’Iowa, qui est devenu le jeu de mêlée le plus long de l’équipe.

Cela a été une autre saison difficile pour le coordinateur offensif Brian Ferentz, dont le groupe se classe 131e au classement général en attaque de passe et dernier parmi les équipes Power 5 avec 129,8 YPG. Johnson et l’ailier rapproché Erick All étaient les seuls joueurs offensifs productifs pour une unité ayant désespérément besoin d’un jeu de quart-arrière amélioré après la déchirure du LCA de fin de saison pour Cade McNamara, même si lui aussi avait eu du mal à commencer l’année. Tout a été ciblé sur 11 des 21 tentatives de passe de l’Iowa et en a attrapé cinq pour 97 verges et un touché. Entre les cibles d’All et l’implication de Johnson en tant que coureur et receveur, les Hawkeyes se sont tournés vers l’un de ces deux joueurs sur 30 des 56 jeux offensifs. Johnson s’est frayé un chemin vers une moyenne de 7,9 verges par course au total et de 4,2 verges par course en dehors de sa longue course de touché.

Ricardo HallmanBD, Wisconsin: Une performance multi-interceptions dans la version du Wisconsin du match de printemps s’est avérée un signe avant-coureur précis du niveau de jeu de Hallman cette saison. Le demi de coin de deuxième année en chemise rouge a décroché une interception pour le troisième match consécutif lors d’une victoire 24-13 contre Rutgers samedi, lui renvoyant 95 verges pour ce qui s’est avéré être le touché gagnant. Il s’agissait du quatrième retour d’interception le plus long de l’histoire du programme et du quatrième choix de Hallman de la saison, ce qui est déjà le plus grand nombre par un joueur du Wisconsin depuis le corner Sojourn Shelton en 2016.

Hallman est également le premier Badger à enregistrer une interception lors de trois matchs consécutifs depuis César Williams en 2021. Son total de quatre INT est à égalité avec cinq autres joueurs pour le plus grand nombre dans le football universitaire cette saison, tandis que sa moyenne de 0,8 interception par match est à égalité. avec le demi de coin d’Auburn Jaylin Simpson pour le n ° 1 du pays. Il convient également de noter que Hallman a obtenu sa meilleure note de couverture de l’année grâce à Pro Football Focus (89,6) contre Rutgers. Il n’a accordé que deux réceptions pour 12 verges et n’a cédé aucun verge après l’attrapé. C’était le deuxième match consécutif au cours duquel il obtenait une note de passeur NFL inférieure à 10 sur les passes qui lui étaient lancées.

RÉDUCTION DE STOCK

Taulia TagovailoaQB, Maryland: Après avoir guidé les Terrapins vers leur meilleur départ en deux décennies, le voyage de samedi dans l’État de l’Ohio offre à Tagovailoa l’occasion de réécrire le récit selon lequel il joue rarement de son mieux sur la plus grande scène. L’après-midi a commencé à merveille alors que le Maryland a gagné 140 verges sur ses trois premières possessions pour se forger une avance de 10 points qui a stupéfié la foule du stade de l’Ohio. Tagovailoa était insaisissable dans la poche, a effectué des lancers serrés et est apparu aux commandes totales d’une attaque avec suffisamment de vitesse pour tester les Buckeyes aux deuxième et troisième niveaux.

Mais le bon départ de Tagovailoa a rapidement fait long feu une fois que les problèmes de sécurité du ballon et les prises de décision douteuses qui l’ont tourmenté contre des adversaires de haut niveau ont fait surface dans une éventuelle défaite 37-17. Il a semblé mal diagnostiquer la couverture lorsque l’Ohio State a laissé tomber les deux secondeurs après avoir montré une double pression A-gap et a lancé une interception facile à la sécurité Josh Proctor, qui a galopé 24 mètres jusqu’à la zone des buts. Ensuite, il a lancé une passe au milieu dans les dernières secondes de la première mi-temps malgré l’absence de temps mort pour arrêter le chronomètre, ce qui a coûté à son équipe la chance de marquer un court panier et de reprendre l’avantage. Et au troisième quart, il a fait le choix malheureux de lancer à travers son corps après s’être éloigné de plusieurs défenseurs pour une deuxième interception qui a fait basculer la marée vers Ohio State. Il a terminé 21 sur 41 pour un record de 196 verges et un touché.

RJ Young décompose la victoire de l’Ohio State contre Taulia Tagovailoa, Maryland

Illinois’ attaque précipitée : Il y a une saison, l’Illinois était l’une des histoires de bien-être du football universitaire alors que l’entraîneur-chef de deuxième année Bret Bielema a guidé l’Illini vers un départ de 7-1 et une saison de huit victoires pour la première fois depuis 2007. L’équipe incarnait l’esprit de Bielema. identité de premier et deuxième points avec une attaque qui s’appuyait fortement sur le défenseur Chase Brown, un éventuel choix de cinquième ronde des Bengals de Cincinnati. Brown s’est classé troisième au niveau national pour les verges au sol par match avec 136,9 et quatrième au niveau national pour le total des verges au sol avec 1 643.

Malgré le départ de Brown pour la NFL, il est étrange de voir à quel point l’attaque précipitée de l’Illinois a été impuissante sans lui cette saison, avec la défaite 20-7 de vendredi contre le Nebraska qui a plongé l’Illini à un nouveau plus bas. L’équipe de Bielema n’a couru que 21 verges en 19 courses contre une défense des Cornhuskers qui a été arrachée sur 249 verges par le Michigan la semaine précédente. La plus longue course de l’Illinois mesurait seulement 10 mètres du défenseur Reggie Love III alors que l’équipe de Bielema a décroché un seul premier essai au sol. Les Illini ont désormais perdu quatre de leurs cinq derniers matchs et restent sans victoire contre des adversaires de Power 5 cette saison.

Athan KaliakmanisQB, Minnesota: Une saison déjà difficile pour Kaliakmanis a chuté à un nouveau plus bas lors de la défaite 52-10 de son équipe contre le Michigan samedi soir. Lors d’un match télévisé à l’échelle nationale, Kaliakmanis a lancé un choix de six lors du deuxième jeu de mêlée du Minnesota pour préfigurer la pire performance de sa carrière : 5 sur 15 pour 52 yards, un touché, deux interceptions – qui ont toutes deux été renvoyées pour des scores – et une note de passeur NFL de 22,9, ce qui représente moins d’un tiers de sa moyenne de la saison.

L’ancien espoir quatre étoiles d’Antioch, dans l’Illinois, était la 22e meilleure recrue de l’histoire du programme lorsqu’il a signé avec les Gophers en 2021, selon 247Sports, et détenait des offres de bourses supplémentaires du Tennessee, de l’Iowa, de Purdue, de Syracuse et de Virginia Tech. entre autres. Son engagement a suscité un tel enthousiasme parmi les fans du Minnesota que certains d’entre eux souhaitaient que l’entraîneur-chef PJ Fleck quitte le vétéran Tanner Morgan bien avant la fin de l’année dernière. Mais la courbe d’apprentissage s’est avérée particulièrement abrupte pour Kaliakmanis en tant que titulaire à temps partiel en 2022 et titulaire à temps plein en 2023. Ses six interceptions cette saison sont à égalité au huitième rang du football universitaire et au troisième rang parmi les quarts du Power. 5 conférences, selon Pro Football Focus. Son taux d’achèvement global de 55,5% le classe 77e parmi 83 quarts-arrières avec au moins 150 reculs, devançant seulement Gavin Wimsatt de Rutgers parmi les passeurs du Big Ten.

« Rutgers » courir en défense : Fin septembre, Rutgers s’est rendu au Michigan Stadium avec la conviction qu’il possédait l’une des meilleures défenses contre la course du football universitaire. Les Scarlet Knights sont entrés dans leur match contre le Michigan au 11e rang national en défense au sol avec 69,7 verges par match – six places de mieux, il convient de le noter, que le classement des Wolverines à l’époque – et avaient limité Northwestern à 12 verges en 22 tentatives. Ouverture du Big Ten. Mais l’équipe de l’entraîneur-chef Jim Harbaugh a terni l’éclat de la défense de Rutgers en récoltant 201 verges au sol et deux touchés dans une victoire déséquilibrée.

Et lors de la défaite 24-13 de samedi contre le Wisconsin, les Badgers ont reproduit cette performance en galopant sur 213 verges et un touché tout en contrôlant le chronomètre pendant près de 33 minutes. Les Scarlet Knights ont cédé 101 verges au défenseur Braelon Allen, 65 verges au défenseur Jackson Acker et 50 verges au quart-arrière Tanner Mordecai. Le barrage ne s’est jamais rompu dans un match où la plus longue course du Wisconsin a rapporté 18 verges, mais Rutgers a quand même accordé 4,6 verges par course sur une série de gains lents et réguliers. Une défense contre la course qui se classait autrefois parmi les meilleures du pays a chuté au 42e rang au classement général vers la mi-saison.

Michael Cohen couvre le football universitaire et le basket-ball pour FOX Sports en mettant l’accent sur le Big Ten. Suivez-le sur Twitter à @Michael_Cohen13.