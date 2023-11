Ohio St., Georgia, Michigan et Florida St. restent dans le Top 4 du CFP

Ohio State est resté n°1 dans le dernier classement des éliminatoires de football universitaire, révélé mardi soir sur ESPN, alors que les huit meilleures équipes sont restées inchangées par rapport à il y a une semaine.

Mais le potentiel de mouvement existe dans le prochain classement, avec deux confrontations parmi les 10 premiers prévues ce week-end.

La Géorgie n°2 accueille la n°9 Ole Miss, tandis que la n°3 du Michigan se rendra pour affronter la n°10 Penn State. Les Bulldogs ont l’opportunité de remporter deux victoires consécutives dans le top 15, après avoir battu le Missouri n°14 la semaine dernière. Pour le Michigan, ce sera la première opportunité de toute la saison d’affronter un adversaire classé, et cela contribuerait à améliorer son CV – car les Wolverines ont la 111e place du classement selon ESPN.

Classement Rec. 1. État de l’Ohio 9-0 2. Géorgie 9-0 3. Michigan 9-0 4. État de Floride 9-0 5. Washington 9-0 6. Orégon 8-1 7.Texas 8-1 8.Alabama 8-1 9. Vieille Miss 8-1 10. État de Pennsylvanie 8-1 11. Louisville 8-1 12. État de l’Oregon 7-2 13. Tennessee 7-2 14. Missouri 7-2 15. État de l’Oklahoma 7-2 16. Kansas 7-2 17. Oklahoma 7-2 18. Utah 7-2 19. LSU 6-3 20. Notre-Dame 7-3 21.Arizona 6-3 22. Iowa 7-2 23. Tulane 8-1 24. Caroline du Nord 7-2 25. État du Kansas 6-3

Florida State est resté n°4 malgré une performance inégale contre Pitt le week-end dernier, tandis que Washington est resté n°5 après une victoire sur la route à l’USC. Les Troyens sont sortis du Top 25 après cette défaite. L’Oregon est juste derrière les Huskies, qui ont infligé aux Ducks leur seule défaite cette saison, suivis du Texas au 7e rang et de l’Alabama au 8e rang.

“Nous avons bien répondu. Nous sommes revenus à l’entraînement la semaine suivante et nous avons pris cela personnellement”, a déclaré le quart-arrière de l’Oregon Bo Nix lors de l’émission de classement sur ESPN, faisant référence à la défaite contre Washington. “La répétition continue que nous avons eue et la croissance dont nous avons fait preuve nous ont mis dans une bonne position.”

Bien que le Tide ait battu LSU 42-28 le week-end dernier, les Tigers (6-3) sont restés dans le Top 25 en tant qu’équipe à trois défaites la mieux classée au 19e rang. Notre Dame, une autre équipe à trois défaites, est également restée dans le Top 25 au n°20 après une défaite contre Clemson.

“Vous voulez qu’autant d’opinions que possible se dégagent sur ce que nous pensons être la bonne réponse”, a déclaré le président du CFP, Boo Corrigan, lors de l’émission. “Nous sommes actuellement dans la semaine 10, et sur la base de la semaine 10, nous prenons ce que nous pensons être les meilleures décisions.”

Le Texas semble être le seul espoir du Big 12 après la défaite de l’Oklahoma contre l’Oklahoma State. Les Sooners ont chuté au 17e rang, juste derrière les Cowboys et le 16e rang du Kansas. Mais le Texas aurait besoin de gagner et d’obtenir de l’aide pour avoir une chance de figurer dans le Top 4.

Tulane est la seule équipe classée du Groupe des 5, au 23e rang, après le No. La 24e Force aérienne a perdu contre l’Armée samedi.

L’entraîneur des Buckeyes, Ryan Day, lors de sa conférence de presse hebdomadaire mardi, a été interrogé sur le classement et sur la manière dont son programme aborde la sortie chaque mardi soir.

“Je pense qu’il y a tellement de gars dans notre équipe qui ont déjà vécu tout cela auparavant, et ils savent que cela ne signifie absolument rien, et leur objectif est de tout gagner et d’être l’équipe numéro 1 à la fin. de l’année”, a déclaré Day. “Nous voulons tous les gagner, et c’est tout ce qui compte. À la fin, ils nous classeront, mais nous allons juste essayer de tous les gagner et ça continue ce samedi.”

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Pour la deuxième fois en autant de semaines dans l’émission, Corrigan a été interrogé sur la position du comité sur l’enquête sur le vol de pancartes dans le Michigan, et comment – ​​ou si – cela revient dans les conversations.

“Je ne veux pas être répétitif, (mais) notre mission, en tant que comité, est de juger les équipes éligibles pour les séries éliminatoires”, a déclaré Corrigan. “Ce n’est pas une question du comité CFP.”

Parmi les équipes notables qui rejoignent le Top 25 cette semaine figurent l’Arizona (6-3) au n°21, l’Iowa (7-2) au n°22 et la Caroline du Nord (7-2) au n°24. première apparition au classement CFP depuis 2017, ont remporté trois victoires consécutives contre des équipes classées au moment où elles ont joué.

Bien que l’Iowa ait encore une fois eu du mal à marquer des points, battant Northwestern 10-7 samedi, et ait déjà annoncé que le coordinateur offensif Brian Ferentz ne reviendrait pas après cette saison, les Hawkeyes continuent simplement de trouver des moyens de gagner.

C’est la cinquième fois au cours des six dernières saisons que l’Iowa est classé par le comité CFP.