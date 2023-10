Ohio Route 11 : l’allée des pêcheurs ? | Actualités, Sports, Emplois

Traversant les comtés d’Ashtabula, Trumbull, Mahoning et Columbiana, la route 11 de l’Ohio constitue une artère précieuse pour les voyageurs du nord-est de l’Ohio, y compris les pêcheurs, depuis plus de 50 ans.

L’importance de l’Ohio 11 a été reconnue en septembre 1973 lorsqu’il a été officiellement désigné comme le «Autoroute du lac à la rivière» en septembre 1973. C’est une super autoroute pour les voyageurs, que ce soit pour le commerce ou le divertissement.

Les pêcheurs dépendent de l’autoroute pour atteindre leurs lieux de pêche préférés comme Mosquito, Pymatuning, le lac Érié et ses rivières, ainsi que la rivière Ohio elle-même. Au cours des dernières semaines, j’ai remorqué le Bass Cat sur chaque kilomètre de l’Ohio 11 depuis son terminus nord au Crow’s Nest et au Lakeshore Park à Ashtabula jusqu’au pont Jennings Randolph à l’est de Liverpool.

Mon voyage le plus récent sur l’Ohio 11 a eu lieu hier alors que je récupérais mon copain de pêche Tyler Woak à l’échangeur de Canfield pour un voyage de pêche à l’achigan à petite bouche sur la rivière Ohio.

En fait, chacun de mes récents voyages sur la Route 11 était destiné aux petits, que ce soit vers le lac Érié ou la rivière Ohio, donc l’importance de l’autoroute pour assouvir ma passion pour la pêche à l’achigan à petite bouche continue d’être assez importante.

La vérité est que, même si l’Ohio 7 ferait du bon travail pour m’amener aux grandes eaux d’Erie ou au large courant du puissant Ohio, 11 me connecte beaucoup plus rapidement.

Moins de temps de conduite signifie plus de temps pour pêcher – et j’apprécie l’opportunité de maximiser le nombre d’heures que je peux investir dans la chasse au bar brun.

Je me suis rendu compte que sans Ohio 11, je serais beaucoup moins susceptible de visiter Ashtabula et East Liverpool plusieurs fois par an. Bien que les deux villes soient des endroits agréables à visiter, c’est la pêche au bar qui m’attire.

Ashtabula a beaucoup à offrir aux pêcheurs. Abritant une flotte de bateaux charter pour le doré ainsi que des centaines de bateaux de pêche privés, Ashtabula est le port d’escale pour une excellente pêche sur l’étendue vallonnée d’Érié.

N’importe quel matin du printemps à l’automne, les voitures et les camions qui se dirigent vers le nord sur l’Ohio 11 sont très susceptibles de ne pas aller pêcher. À mesure que l’eau du port se refroidit à l’automne, les pêcheurs de truite arc-en-ciel se joignent au défilé vers le nord. Le printemps attire les pêcheurs d’achigan à petite bouche vers les cales et les brise-lames d’Ashtabula et certains d’entre nous reviennent en octobre pour les gros brownies qui se rassemblent sur les rochers pour se régaler d’alose et de méné émeraude.

Les journées fraîches allument le feu des petits qui nagent dans la rivière Ohio. De grands bancs de jeunes poissons-appâts de l’année flux et reflux autour des bris de courant de la rivière, attirant les poissons prédateurs, le plus nombreux étant le bar. Les dorés se rendent également au festival gastronomique d’automne.

Lorsque les pêcheurs trouvent du poisson fourrage, ils se trouvent généralement également à proximité d’espèces de gibier. Trois récentes sorties de pêche sur la rivière Ohio avec les amis pêcheurs Woak et Ted Suffolk ont ​​donné naissance à de nombreux petits poissons, des dorés agressifs, du grand brochet et un monstre musqué qui a écrasé le Pop-R sur lequel je travaillais au bord d’une étendue verte d’hydrilles.

L’Ohio est limpide cet automne, avec une visibilité de 8 pieds dans tout le bassin de New Cumberland, allant de la Pennsylvanie à l’est de Liverpool et à Wellsville. L’eau est si claire que j’ai regardé avec étonnement un doré de 18 pouces s’élancer de façon spectaculaire et se précipiter autour de la petite bouche de 15 pouces accrochée à mon gabarit. Le doré a tenté à plusieurs reprises de voler le leurre au bar qui se battait à 8 pieds sous le bateau.

Ashtabula, quant à lui, a produit ces dernières semaines des achigans à petite bouche de calibre des Grands Lacs et un superbe doré jaune de 25 pouces, ainsi que des têtes de mouton à large queue qui sont des distractions bienvenues entre les petites bouchées.

Le lac Érié et la rivière Ohio sont deux excellentes ressources pour les pêcheurs de la région de Youngstown-Warren. Il y a fort à parier qu’ils ne nous décevront pas lorsque nous aurons l’occasion de les pêcher.

Pour ma part, je suis heureux que les déplacements vers chacun soient plus faciles grâce à l’Ohio 11. Alors, que diriez-vous de donner un autre surnom à l’autoroute ?

Anglers Alley, ça vous dit ?

Le livre de Jack Wollitz, «Le pêcheur à la ligne commun» est un recueil d’histoires qui expliquent pourquoi les pêcheurs sont passionnés par la pêche. Envoyez une note à [email protected].







