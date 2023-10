Ohio Lamp a remporté le championnat de baseball des filles de la ville | Actualités, Sports, Emplois

Il y a 100 ans en 1923

Le championnat féminin de baseball en salle de Warren a été décidé lors de la victoire 16-7 des filles de l’Ohio Lamp sur l’équipe Webb et Craig à Packard Park.

Les Lamp Lassies ont eu du mal à remporter le cinquième et décisif concours. Auparavant, elles avaient remporté trois matchs sur quatre et on pensait que les Drug Girls leur donneraient une rude bataille. Mais tel n’était pas le cas.

Les Lamps ont sauté sur les Druggists dès le départ et ont réalisé six points dans le premier chapitre, grâce aux quatre coups sûrs, un choix de défenseur, un home run et une erreur coûteuse de James. Trois autres ont été réalisés en deuxième sur le triple de Daykin et le deuxième circuit de Harrold.

il y a 50 ans en 1973

La police municipale et les pompiers ont hautement félicité un jeune de Warren âgé de 13 ans pour avoir sauvé Mark Irwin, 14 ans, du canton de Howland, d’un lac sur le parcours de golf du Trumbull Country Club.

Lee Trotter, 13 ans, de Golf Drive NE, a sorti Irwin du lac et lui a administré le bouche-à-bouche, le réanimant avant l’arrivée de l’équipe d’urgence des pompiers.

Irwin et Trotter, qui ont été traînés sous la surface de l’eau par Irwin, ont été soignés pour ingestion d’eau à l’hôpital Trumbull Memorial, puis relâchés.

Selon certaines informations, Irwin Trotter, le frère de Trotter âgé de 12 ans, Larry, Tim Leveto, 13 ans, et Jeff Schulenburg se trouvaient près du lac lorsqu’Irwin a décidé de le traverser à la nage, tout habillé. À peu près à mi-chemin, il a commencé à patauger, a indiqué la police, et Lee Trotter est allé à son secours.

il y a 25 ans en 1998

En ce qui concerne les commodes, cela a toujours été assez ordinaire, mais tout a changé lorsqu’un tremblement de terre s’est produit et que cette commode particulière a craché une bague en diamant.

Eric et Grace Wilson de Center Street ont immédiatement reconnu la bague comme étant celle perdue sept ans auparavant par sa mère, Theresa Lucarelli. Ils se souvenaient bien de l’incident. « Nous sommes rentrés de l’école et ma belle-mère pleurait, tellement bouleversée. Elle avait perdu son alliance. Je me souviens qu’elle disait : « J’ai rougi et c’était trop tard ». Elle avait perdu du poids et cela lui a glissé du doigt. se souvient son gendre, Eric.

« Elle n’arrêtait pas de dire : ‘Tony est parti et maintenant ma bague est partie.’ Tony, mon père, était mort. Grace a expliqué.

Quand elle et Anthony Lucarelli s’étaient mariés, il n’y avait pas beaucoup d’argent pour une bague coûteuse avec quatre diamants. Et maintenant, c’était parti. Ils ont fouillé les toilettes, le réservoir et les environs à la recherche de l’anneau, mais n’ont rien trouvé.

Les deux Wilson étaient chez eux lorsque le tremblement de terre a frappé. Ni l’un ni l’autre n’ont remarqué quand cela s’est produit, bien qu’un voisin leur ait dit plus tard que c’était assez fort, des rapports ont ensuite confirmé 5,2 sur l’échelle de Richter.

« Nous étions juste occupés à parler de ce qu’il devait faire lorsque nous allions chercher notre fils, Bryant, à l’entraînement de football », dit Éric. Bryant a découvert ce qu’il pensait être une boucle d’oreille dans les toilettes et l’a dit à son père. « …Je l’ai repêché, je me suis tourné vers ma femme et : ‘Mon Dieu, Grace, c’est l’alliance de ta mère.’ Nous étions abasourdis.

Compilé à partir des archives du Tribune Chronicle par Emily Earnhart.







