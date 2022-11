Ohio, Illinois. La date du procès pour meurtre est fixée au 30 janvier – Shaw Local

Une première date de procès au 30 janvier a été fixée pour l’affaire de meurtre dans l’Ohio, dans l’Illinois, après que l’accusé Matthew J. Pairadee a comparu devant le tribunal lundi pour son audience de mise en accusation.

Pairadee a demandé à se représenter sauf les résultats d’une évaluation mentale et fait face à quatre chefs d’accusation, dont le meurtre au premier degré de Jerome Lauer, 69 ans, et l’invasion de domicile, qui ont été renvoyés par un grand jury du comté de Bureau.

Pairadee, 31 ans, est détenu sous caution de 10 millions de dollars depuis sa capture après une confrontation de huit heures avec la police qui s’est produite les 23 et 24 octobre dans l’Ohio.

Il encourt un minimum de 45 ans et un maximum de vie naturelle pour les accusations de meurtre avec une arme à feu améliorée. L’invasion de domicile, crime de classe X, portera un minimum de 21 ans et un maximum de 45 ans avec une amélioration d’arme à feu.

S’il était reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Pairadee serait tenu de purger ses peines consécutivement.

Depuis l’audience de lundi, Pairadee n’a pas fait nommer de défenseur public officiel pour son cas car il a demandé à se défendre.

Lors de l’audience initiale de Pairadee, son représentant temporaire, le défenseur public Eric May, a déposé une requête pour qu’une évaluation mentale soit effectuée afin de déterminer si Pairadee est apte à se défendre.

Lundi, cette évaluation n’avait pas encore eu lieu.

Le défenseur public du comté de Bureau, Ray Nolasco, était présent lundi, mais le juge James Andreoni a indiqué que Nolasco avait déjà travaillé avec une victime dans cette affaire et dans l’intérêt d’éviter tout conflit d’intérêts possible, Nolasco ne serait pas affecté à l’affaire.

Le défenseur public Brad Popurella était présent et a agi en tant que représentant de Pairadee lors de l’audience de lundi.

Pairadee, une fois de plus, a déclaré son intention de se représenter car Andreoni a déclaré qu’il n’accepterait pas que Pairadee se représente avant qu’une évaluation mentale ait été effectuée et que les résultats aient été rapportés.

Pairadee a choisi de plaider non coupable et a exigé un procès rapide devant un jury.

Pairadee a ensuite déclaré qu’il aimerait faire une déclaration écrite au tribunal, ce qu’Andreoni a déconseillé car tout ce qu’il dirait pourrait être utilisé contre lui. Pairadee a choisi de ne pas parler à ce moment-là.

Le tribunal a fixé une prochaine date d’avant-procès au 11 janvier afin d’accéder à la demande de Pairadee d’un procès rapide.

Le procureur de l’État, Thomas Briddick, a également accepté, à la demande du tribunal, de fournir des copies de découverte de courtoisie au bureau du défenseur public et à Pairadee, au cas où il réussirait l’examen et serait nommé pour se représenter lui-même par le tribunal.

Pairadee a été arrêté en octobre, après que la police a déclaré qu’il était entré de force dans une maison du bloc 300 de West Railroad Street dans l’Ohio et avait emmené un enfant de 10 mois de la maison. Après que Pairadee ait quitté la maison, des coups de feu ont été entendus et un témoin a déclaré à la police qu’un homme gisait sur la route près de l’intersection des rues West Railroad et Elm alors que Pairadee quittait la zone. Les adjoints du shérif ont découvert le corps de Lauer et son camion à proximité dans le parc avec la porte du conducteur ouverte, ce qui a amené les enquêteurs à croire que Lauer avait arrêté son camion pour parler à Pairadee.