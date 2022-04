Ohio GOP se prépare au pire alors que Trump approuve JD Vance

Le GOP de l’Ohio craint de devenir la prochaine Géorgie ou Pennsylvanie. À un moment où le vote anticipé a déjà commencé dans une course serrée à cinq, le GOP de l’Ohio craint que Trump soit sur le point d’approuver le candidat JD Vance, un ancien démocrate anti-Trumper devenu le plus dur des MAGA hardcore et un candidat enclin à dire les choses les plus provocantes, si provocantes et ridicules que beaucoup considèrent Vance comme le moins éligible des candidats du GOP lors des élections de novembre.

(Trump a approuvé Vance)

Politico se concentre à juste titre sur la dynamique ce matin, car si une approbation arrive – et beaucoup se demandent pourquoi Trump ressent le besoin d’approuver quelqu’un dans chaque État – ce sera à n’importe quelle heure de la journée maintenant. Il y a aussi des questions quant à savoir si l’approbation de Trump signifie même quelque chose dans ce grand et critique État du Midwest.

Selon Politico, Trump a limité sa décision à deux candidats, tous deux controversés, JD Vance et Josh Mandel. Il semble y avoir un consensus sur le fait que Mandel serait de loin le meilleur choix. Quant à la dynamique de la course ? Il semble être aussi chaotique que l’on pourrait s’y attendre du « partenariat » moderne GOP-MAGA qui se chevauche. Selon Politico :

Un récent sondage du sondeur Trump Tony Fabrizio, commandé par un super PAC pro-Vance, a montré que Vance rattrapait Mandel et Gibbons dans une primaire à trois.

La campagne de Timken a publié un sondage la semaine dernière qui a montré une course serrée avec Gibbons en tête avec 20 %, Mandel à 16 %, Timken à 15 % et Matt Dolan à 13 %. Vance a terminé dernier du sondage avec 10 %.

Trump aime clairement Vance. En effet, NBC a rapporté jeudi que Trump avait choisi Vance. Ce rapport n’a été corroboré par aucun autre média. Mandel n’est pas beaucoup mieux, ayant presque pris un coup contre Gibbons, alors chef, lors d’un débat, une performance que Trump a qualifiée d' »embarrassante ».

Il est clair que les puissants du GOP de l’Ohio préféreraient que Trump n’approuve personne. Mais étant donné que Trump semble déterminé à laisser son empreinte sur la course malgré son incapacité à épeler «GOP», ils mettent Mandel à rude épreuve. On a l’impression qu’il n’y a pas de moyen plus sûr d’amener Trump à approuver Vance. Compte tenu du comportement passé de Trump, il n’est pas impossible pour Trump de fonder sa décision uniquement sur le fait de montrer aux pouvoirs en place qu’ils ne peuvent pas le bousculer.

Il y a déjà une approbation de Trump pour Vance, Don Jr. ouvre la voie :

Donald Trump Jr., quant à lui, n’a pas caché sa préférence pour Vance et l’a publiquement défendu. Une personne familière avec la pensée de Trump Jr. a déclaré qu’il ne voulait pas devancer son père en émettant une approbation officielle de Vance.

On dirait que Junior n’a pas besoin de le rendre officiel.

Mais la plainte la plus forte venant des étrangers qui veulent simplement que le GOP remporte le siège en novembre est que Trump n’a pas besoin de faire la moindre approbation si tard dans la course. Beaucoup pensent que Trump voulait qu’un favori émerge afin que Trump puisse jouer le rôle de faiseur de rois. Mais Vance a été le plus extravagant dans ses déclarations et ses actions, qui semblaient toutes conçues pour assurer à Trump qu’il était le MAGA le plus fiable de la course.

Trump organise un rassemblement près de Columbus le 23 avril. Il semble y avoir un consensus sur le fait que Vance est le moins éligible du groupe lors d’élections générales. On se demande également si l’approbation de Trump aura même beaucoup d’impact. En ce sens, on craint qu’en ce qui concerne Trump, le GOP de l’Ohio ne puisse gagner. Si Vance obtient l’approbation et arrive en premier, montrant que l’approbation de Trump est très significative, Trump vient de choisir le moins éligible contre la volonté de tous.

Mais si Trump approuve Vance et que Vance arrive quatrième dans la primaire, le GOP craint que Trump n’ait en fait un impact négatif sur le GOP en novembre.

Quelque part à Washington DC, Mitch McConnell est sûrement en train de regarder un verre d' »eau boueuse » coûteux, frappant Jack Daniels du Kentucky, si désespéré d’être à nouveau le chef de la majorité, on a presque l’impression que la volonté de vivre de McConnell est liée aux résultats. McConnell a vu cela venir comme un accident de voiture lent il y a un an. Il semble que Trump ait collé son nez en Géorgie et en Pennsylvanie de la pire façon possible (Herschel Walker et « Dr. Oz ») JD Vance pourrait en faire trois. Vous voulez voir McConnell grimacer ? Chuchotez, « Géorgie, Pennsylvanie et Ohio, allez chez les démocrates. »

Et il n’y a pas de plafond sur le nombre de personnes que Trump peut approuver. Il y a encore d’autres races. Mais comme McConnell le sait trop bien, trois sont plus que suffisants pour déterminer le sort du Sénat.