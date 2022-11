Ohio et LaMoille profitant d’une balade dans la coopérative d’Amboy Clippers – Shaw Local

L’Ohio et LaMoille n’ont pas eu leurs propres équipes de football depuis des décennies.

L’Ohio a lancé son propre programme pour la dernière fois en 1980. La course de LaMoille s’est terminée après la saison 1988.

Les deux écoles ont trouvé une bonne chose dans le cadre de la coopérative Amboy Clippers.

LaMoille s’est associé à Amboy en 2003, après avoir formé sa première coopérative avec Walnut en tant que Warhawks en 1989 et plus tard avec DePue et Ohio.

L’Ohio est venu à bord en 2017 après avoir fait équipe avec Princeton pendant quelques années.

Ce fut une course amusante pour les trois communautés avec les Clippers (10-2) se qualifiant pour le match de championnat d’État de l’Illinois 8-Man Football Association vendredi soir. Ils affronteront Biggsville West Central (12-0) à 19h au Monmouth College.

Cela a créé beaucoup d’enthousiasme dans les deux villes du comté de Bureau.

“Aller dans l’État est un gros problème pour notre petite ville”, a déclaré Troy Anderson, junior de l’Ohio. “L’Ohio n’est allé dans l’État qu’une seule fois pour le basket-ball il y a près de 40 ans (1986). Je pense que c’est vraiment cool de voir la ville se rassembler, se décorer et être vraiment excitée.

“Sentir toute une ville derrière vous est une sensation incroyable”, a déclaré Vinnie Zembruski, junior de l’Ohio. « Mais ce n’est pas qu’une ville, ce sont les trois. Je viens de l’Ohio et ils n’ont montré que du soutien à notre équipe et m’ont fait savoir, ainsi qu’à Troy, à quel point ils nous soutiennent vraiment.

Vincent Zembrzuski d’Amboy assure une prise pour une conversion en deux points le samedi 12 novembre 2022 contre St. Thomas More lors des demi-finales à 8. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Les sept joueurs de LaMoille partagent les mêmes sentiments.

“Cela a ramené beaucoup d’esprit scolaire à la fois dans la ville et dans les écoles”, a déclaré Tate Sundberg, étudiant en deuxième année à LaMoille.

“Aller à State est excitant pour moi et a apporté beaucoup d’excitation à mon école et à la ville”, a déclaré LaMoille junior Ian Sundberg.

“Aller à State signifie beaucoup pour l’équipe et la communauté”, a déclaré Cody Winn, étudiant de première année à LaMoille. “Cela fait un moment que nous n’avons pas eu une opportunité comme celle-ci, donc cela a certainement apporté beaucoup d’excitation et d’attention à notre équipe et maintenant nous devons juste y aller et faire le travail.”

“C’est un sentiment incroyable dans la façon dont la ville montre un grand soutien et de l’enthousiasme, l’école a également un environnement formidable dans la façon dont elle a ramené tant d’esprit scolaire”, a déclaré Brayden Klein, étudiant en deuxième année de LaMoille.

“L’État signifie beaucoup pour moi et c’est un objectif depuis deux ans et cela a ramené beaucoup de bonheur, d’excitation et d’esprit dans toutes les villes”, a déclaré le deuxième étudiant de LaMoille, Edward Fry.

L’entraîneur adjoint Kenny Shrimplin, qui était senior pour la première année de la coopérative Amboy-LaMoille, a déclaré qu’il n’avait jamais vu autant d’excitation dans sa ville natale de LaMoille.

“C’est vraiment agréable de voir le petit LaMoille réussir dans le sport”, a-t-il déclaré. « La communauté est géniale. Ils soutiennent les enfants à 100 %. Ils décorent sans arrêt. Nous avons peint la ville en rouge. C’est vraiment cool de le voir.

LaMoille, comme l’Ohio et Amboy, montre son soutien communautaire à l’équipe de football des Clippers qui jouera vendredi lors de la finale de la 8-Man Football Association State. (Hal Adkins)

La tradition des tondeuses

Bien sûr, gagner au football n’est pas une surprise à Amboy. Les Clippers ont une riche histoire en séries éliminatoires, faisant trois apparitions en finale d’État dans la classe 2A de 1979 à 1984, couronnées par une couronne d’État en 1984. Les Clippers ont atteint les demi-finales deux ans plus tard et ont fait quatre autres apparitions en quart de finale en 10 ans. 2003-12.

“Amboy est une puissance traditionnelle dans le football depuis très longtemps”, a déclaré Shrimplin. “Beaucoup de gens disent:” Quel est le problème avec le football Amboy Clipper? Je dis : ‘Tu ne comprends pas. Venez à un match et vous verrez. Ils viennent à un match et disent : “Maintenant, je sais de quoi tu parles”.

Mais le moment est venu avec des nombres décroissants que les Clippers ont dû se tourner vers le match à huit après avoir quitté leur domicile de longue date à la conférence de Three Rivers en 2016 en faveur du NUIC. Amboy est passé à un programme complet de huit hommes en 2021 avec un programme JV avant cela.

“Il était indispensable que les enfants soient compétitifs”, a déclaré Shrimplin. « Je pense qu’à l’époque, nous n’avions que 21 enfants dans le programme. Il est difficile de jouer au football à 11 dans le NUIC. En 1A et 2A, c’est une conférence de football puissante. Difficile d’aller contre des équipes comme Lena-Winslow, Forreston chaque année et d’essayer de garder le moral. Passer à huit joueurs était une très bonne décision.

Prêt pour la bataille

Après avoir perdu en demi-finale l’an dernier face à Orangeville, 34-12, les Clippers se sont mis au travail pour passer à l’étape suivante.

“L’état signifie beaucoup pour moi parce que j’étais dans l’équipe l’année dernière lorsque nous avons perdu en demi-finale contre Orangeville. Nous avons fixé notre objectif l’année dernière que nous allons déclarer », a déclaré Tate Sundberg.

“Aller à State me montre vraiment, à moi et à tous les autres gars, où le travail acharné peut vous mener”, a déclaré Zembruski. « Nous avons travaillé extrêmement dur et tout a payé. Nous avons changé les attentes pour le football d’Amboy et nous espérons maintenir ces attentes ce vendredi.

“J’espère que nous gagnerons cette bague. Ce serait génial », a déclaré Connor Deering, étudiant de première année à LaMoille.

Shrimplin avait un bon pressentiment sur cette équipe cet été.

“Je disais à beaucoup de gens au début de la saison, cette année va commencer quelque chose de bien pour le football Amboy-LaMoille-Ohio”, a-t-il déclaré. “Nous n’en avions jamais rêvé, mais nous savions que c’était possible avec ce que nous avions récupéré de l’équipe de l’an dernier.”

Ennemi familier

Les Clippers affronteront un ennemi familier dans West Central, qui a battu ALO, 68-30, avec une horloge en marche lors de la semaine 9 à The Harbor. Le quart-arrière de l’ALO Tucker Lindenmeyer se remettait toujours d’une blessure aux ischio-jambiers de la semaine 4 et n’a pas joué.

Lindenmeyer est revenu pour les trois victoires en séries éliminatoires contre Blue Ridge, Milford et St. Thomas More la semaine dernière.

West Central avait besoin d’un touché à la dernière seconde pour survivre à un match nul de 50-48 face au champion en titre de l’Illinois 8-Man Association, Polo, lors des demi-finales de la semaine dernière.

Les Heat sont entraînés par l’ancien entraîneur de Bureau Valley Jason Kirby, qui a mené le Storm à une deuxième place de classe 3A en 2004. Il a rebondi dans plusieurs écoles avant d’atterrir à West Central où son travail de jour est directeur de lycée.

L’histoire des Lions

LaMoille a fait trois apparitions en séries éliminatoires dans l’histoire de l’école, remportant son premier tour chaque année. Les Lions ont remporté leur tout premier match éliminatoire en 1974 sous l’entraîneur Blake Oleson, battant Princeville 18-12 en prolongation.

Lors de leurs deux dernières apparitions, les Lions ont été éliminés par Walnut en 1986 (14-7) et en 1987 (26-0), avec qui ils allaient s’allier peu après. Les Warhawks de Walnut-LaMoille avaient une place en séries éliminatoires en tant que partenaires coopératifs en 1993, perdant au premier tour en prolongation contre Cambridge.