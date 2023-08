Ohana, la chérie d’Hawaï, perdure après la tragédie

LAHAINA, Hawaï –

Les familles étaient déchirées. Une communauté est sous le choc du chagrin. Plus de 100 personnes ont péri et des centaines d’autres sont toujours portées disparues après que les flammes et la fumée se sont propagées des collines et ont anéanti la ville historique de Lahaina.

Mais même dans les endroits submergés par le désespoir et la dévastation, l’esprit hawaïen connu sous le nom d’ohana perdure.

Dans le lexique hawaïen, ohana est une sensibilité, une façon de penser qui signifie famille, appartenance, communauté et bien plus encore : réconfort en période de calamité. C’est un principe fédérateur dans un monde de plus en plus fragmenté. Et ces dernières semaines, au milieu du malheur, le mot a pris une importance profonde dans un lieu d’appel à l’aide.

« Dans des moments comme celui-ci, l’Ohana devient plus forte », explique Dustin Kaleiopu, dont les racines à Maui remontent à l’époque où les monarques dirigeaient les îles.

Les Kanaka d’Hawaï, les autochtones hawaïens qui habitent les îles, valorisent l’ohana, qui s’étend au-delà des liens familiaux de sang. C’est une vie nourrie de parenté.

« Dans une petite ville comme Lahaina, nous nous connaissons tous. Nous avons tous grandi ensemble », explique Kaleiopu, dont l’ohana est venue à son secours après que lui et son grand-père aient échappé aux flammes qui ont transformé leur maison en un monticule de cendres et débris carbonisés. « C’est une communauté tellement unie. »

TESTER LES LIENS D’OHANA

Trouver la grâce et le réconfort peut être presque inimaginable lorsque le monde qui vous entoure est en feu. C’est ce à quoi Lahaina est confrontée aujourd’hui alors que la fumée commence à se dissiper.

Des milliers d’autres maisons ont disparu. Au moins 115 personnes sont confirmées mortes. Et selon certains calculs, près de 400 habitants de Lahaina restent portés disparus : pères et mères, maris et femmes, frères et sœurs, jeunes et vieux, amis et voisins – tous font partie de l’ohana de quelqu’un.

« De nombreuses familles ont été déplacées à cause de l’incendie. Nous allons donc prendre soin de notre communauté autant que possible. En ce sens, notre communauté est l’ohana », déclare Kapali Keahi, dont la famille a vécu à Maui depuis des générations.

Dans les jours, et maintenant dans les semaines qui ont suivi l’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle, les familles qui ont perdu leur maison et leurs biens continuent de dépendre de la générosité de leurs proches, de leurs amis et même d’étrangers. Des expéditions de nourriture, de vêtements et de produits de première nécessité continuent d’arriver des autres îles de l’État, notamment d’Oahu, où se trouve Honolulu.

Les collectes de fonds en ligne, dont beaucoup ont été organisées par des familles déplacées, ont permis de récolter des centaines de milliers de dollars, en grande partie provenant de lieux éloignés. Un fonds de secours a largement dépassé 1,2 million de dollars, ses 6 400 donateurs venant des quatre coins du monde.

Une grande partie de Lahaina a été perdue. Les gens sont laissés pour compte dans un profond désespoir, a déclaré Kekai Keahi, un autre habitant de Lahaina. Une chose, cependant, est restée forte : un fil conducteur.

« Ohana n’a jamais été perdue. Elle n’est jamais partie », a-t-il déclaré. « Nous nous tiendrons toujours en aide les uns aux autres. »

Keahi a pris la parole alors que les drapeaux hawaïens flottaient près de l’océan et qu’un groupe autochtone hawaïen se faisant appeler Na `Ohana o Lele – l’ohana de Lahaina – s’est réuni dans un parc en bord de mer pour parler au nom de sa communauté.

Le message du groupe était clair : on parlera certes de reconstruction, mais les familles ont besoin de temps pour faire leur deuil et commencer à guérir avant que tout cela ne commence.

Archie Kalepa, légende du surf et membre vénéré de la communauté hawaïenne autochtone de Maui, a exhorté son ohana à honorer les valeurs fondamentales. « Aimez votre famille, prenez soin de la terre », a-t-il déclaré, « et vous reconstruirez votre communauté ».

DE NOMBREUSES PERSONNES DE NOMBREUX ENDROIT, UNIS

La communauté de 13 000 personnes comprenait des immigrants de nombreuses régions du monde. Ici, ils trouvent un terrain d’entente.

Peu importe d’où ils viennent, peu importe quand ils sont arrivés, les transplantés sont vite charmés par la culture hawaïenne, un mélange de coutumes et de traditions importées fusionnées par des moyens qui existaient bien avant que l’impérialiste et explorateur britannique, le capitaine James Cook, ne découvre l’archipel hawaïen. il y a près de 250 ans en traversant le Pacifique.

Au fur et à mesure de leur assimilation, les nouveaux arrivants acquièrent le vocabulaire souvent parlé et intrinsèque à la vie insulaire. « Mahalo » exprime la gratitude, l’admiration et le respect. « Aloha » signifie bonjour et au revoir, ou pour l’amour et l’affection – un mot avec la chaleur d’un câlin et la beauté d’un lei.

Et puis il y a Ohana. Comme le définit le film « Lilo & Stitch », « ohana signifie famille, et famille signifie que personne n’est laissé pour compte ou oublié ».

Avec autant de morts ou de disparus, un tel sentiment est prêt à résonner dans une communauté aux prises avec une perte.

« Ici, c’est avant tout une question de famille », explique Mike Tomas, dont la famille immédiate a perdu sa maison dans l’incendie et s’est réfugiée chez des amis et des parents. Il avait prévu de déménager avec sa petite amie au Texas à l’automne, mais ils partiront désormais beaucoup plus tôt.

« Il ne reste plus rien ici », dit-il. Pas même les vêtements et les affaires qu’ils avaient commencé à emballer. Mais il sait qu’il reviendra.

« Cela a toujours été mon chez-soi », dit-il. « C’est ici que se trouve la famille. »

Amber Bobin a quitté Chicago pour Maui il y a près de quatre ans. Elle dit avoir été attirée, en partie, par la culture et les liens solides de la communauté.

Plus tôt cette semaine, elle a rejoint un petit groupe pour accrocher 115 croix sur les clôtures érigées le long de la route qui traverse Lahaina. C’est une croix unique pour chacune des âmes dont les restes ont été retrouvés. Bobin s’attendait à accrocher d’autres croix dans les prochains jours. La clôture était également ornée d’une collection de rubans, un pour chaque personne encore portée disparue.

Et si ohana est un mode de vie dans les bons moments, ces croix et ces rubans aident à révéler ce qu’il est dans les moments difficiles : un état d’esprit qui garantit que ceux qui ont fait partie de vous le resteront, même après avoir été arrachés par des forces que personne n’imaginait. serait visité à la maison.

« Pouvoir expérimenter ce que signifie ohana, en particulier dans la tragédie », dit-elle, « a eu un impact considérable. »