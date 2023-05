Oh They FANCY Fancy: une galerie d’étourdissants élégants qui ont tué au Kentucky Derby 2023

D’accord maintenant!

Le 149e Derby du Kentucky était un autre spectacle printanier étoilé et éclaboussé de pastel qui a attiré des créateurs de goût, des changeurs de jeu et des créateurs de mouvement à l’événement sportif le plus chic de l’année.

Comme d’habitude, des étourdissants élégants du monde entier ont servi l’extravagance classique dans des chapeaux touchant le ciel qui ont fait tourner les têtes tout le week-end.

Étaient également présents une mer de célébrités, y compris Emmit Smith, Patrick Mahomes, Fumée Robinson, Boyz II Homme, Bill Bellamyet beaucoup plus.

Fier natif du Kentucky Jack Harlow était à l’avant-plan, absorbant de bonnes vibrations avec son équipe lors de l’affaire animée.

Vous vous souvenez peut-être de ses manigances ivres avec Canard qui a circulé sur les réseaux sociaux tout le week-end.

Drake et Jack Harlow au Derby du Kentucky. 🦉🐎 (🎥 : @GoCards) pic.twitter.com/MMcZieRQcW — theScore (@theScore) 7 mai 2022

Pendant qu’il était présent, Harlow a parlé à NBC Sports avant la course et, à un moment donné de l’interview, Drake s’est frayé un chemin dans le cadre pour « écouter » avant de dominer complètement la conversation.

« Je n’avais qu’à me présenter. Je suis tellement fier de ce gars », a déclaré Drake à propos du natif de Louisville, KY. « Et nous sommes ivres. » Drizzy a poursuivi en précisant que son ami n’était pas réellement en état d’ébriété, en disant: «Il est sobre. Je suis ivre. »

Lorsqu’on a demandé au duo s’ils avaient parié sur un cheval en particulier, le rappeur OVO a poursuivi sa réponse hilarante.

« Nous avons beaucoup de choses à faire », a déclaré Drake avec un sourire narquois avant que Harlow ne prenne le relais pour révéler qu’ils « étaient obligés de faire un geste, sur le seul et unique Happy Jack ». « Il donne vraiment une bonne description de ce que je ressens en ce moment », a poursuivi Jack. « [If there] était un Happy Aubrey, nous le ferions aussi.

Malheureusement pour eux, Happy Jack a terminé à la 14e place lors de la course de samedi.

Je dois garder les coups de pied propres pour Riders Up, @jackharlow. pic.twitter.com/Vj8rDJw0sP — Derby du Kentucky (@KentuckyDerby) 7 mai 2022

Après l’échange, Drake a remarqué que l’équipe de tournage tentait de clore l’interview, ce qui l’a amené à rôtir tout le Derby du Kentucky.

« Vous ne pouvez pas lui donner le signal de conclusion », a insisté Drake. « À quoi vas-tu couper ? À quoi vas-tu couper ? Un coup d’herbe mal entretenue, ou quelque chose comme ça ? » À cela, le journaliste a intelligemment répondu : « Vous savez ce que je vais leur dire ? Je vais leur dire : ‘Tiens bon, on rentre à la maison.’ »

Quant à savoir pourquoi Jack Harlow et Drake étaient à cet événement en premier lieu, eh bien, le rappeur « What’s Poppin ‘ » a confirmé qu’ils filmaient la vidéo de « Churchill Downs » – une chanson assistée par Drake de son hit Rentre à la maison, les enfants te manquent album.

Naturellement, les rappeurs ont été rejoints lors de l’événement par le comédien Druski, ce qui n’a fait qu’augmenter le ridicule qui a duré toute la journée.

Nous fermons le Derby du Kentucky 🤯 pic.twitter.com/bbVrexBsUP — DRUSKI (@druski) 7 mai 2022

Avez-vous déjà participé au Derby du Kentucky ? Si oui, quelle a été votre expérience ? Dites-nous ci-dessous et profitez d’une galerie d’étourdissants élégants sur le dos.