Après que le sénateur Rand Paul se soit opposé à son amendement au projet de loi de financement militaire qui bloquerait le retrait des États-Unis d’Afghanistan, la députée Liz Cheney a remis en question son patriotisme et a pris une photo à sa hauteur.

Paul (R-Kentucky) retarde la National Defense Authorization Act, «Blâmer l’Amérique et retarder le paiement de droits de douane dangereux pour des centaines de milliers de membres de notre service et leurs familles. Inexcusable, » Cheney (R-Wyoming) a tweeté jeudi au-dessus d’une vidéo du discours de Paul au Sénat.

«Rand et moi avons une chose en commun, cependant. Nous mesurons tous les deux 5 pi 2 po, elle a ajouté.

Cheney est le seul représentant du Wyoming à la Chambre et la fille de l’ancien vice-président Dick Cheney, largement considéré comme l’éminence grise de l’administration George W. Bush et l’architecte en chef de sa «guerre contre le terrorisme». Les troupes américaines sont en Afghanistan depuis octobre 2001 et Cheney a inséré un amendement dans la NDAA qui obligerait le Congrès à approuver leur retrait.

Paul, dont le père Ron était l’une des rares voix opposées à la « guerre contre le terrorisme » pendant son mandat au Congrès, a appelé Cheney à l’hypocrisie, ayant déjà plaidé pour un pouvoir exécutif unifié et illimité – à condition que ce ne soit que pour déclencher et poursuivre les guerres. .

Ne devrions-nous pas appeler l’hypocrisie? Quelqu’un ne devrait-il pas se lever et dénoncer cette démagogie de rang? https://t.co/9bHbFDWhfJ – Sénateur Rand Paul (@RandPaul) 10 décembre 2020

« Lequel est-ce? Êtes-vous pour ce pouvoir illimité du président de commencer et d’exécuter la guerre? mais contre ça «Si le président choisit de mettre fin à une guerre?» Dit Paul au Sénat. Il a appelé le « hypocrisie » et «Démagogie de rang» de personnes qui ont fait valoir cela – pas seulement Cheney, bien qu’elle soit l’auteur de l’amendement contesté, mais aussi plusieurs collègues sénateurs comme Lindsey Graham (R-Caroline du Sud) et James Inhofe (R-Oklahoma).

Il a même cité le regretté sénateur John McCain (R-Arizona) comme quelqu’un qui pensait qu’il ne devrait pas y avoir 535 commandants en chef – se référant au nombre de membres du Congrès – avant de faire valoir que l’amendement de Cheney fait exactement cela.

Le recours de Cheney aux insultes de la cour d’école n’a pas très bien fonctionné sur Twitter, la plupart des réponses favorisant Paul.

@RandPaul est bien plus grand que @Liz_Cheney parce qu’il repose sur des principes. – (@CritiqueOfAll) 10 décembre 2020

Elle avait utilisé le même livre de jeu lors de leur bataille épique sur Twitter en septembre 2019, lorsqu’elle a appelé le sénateur du Kentucky un « Grand perdant » pour son échec de la candidature présidentielle de 2016, et l’a accusé de loyauté envers «Les terroristes d’abord, l’Amérique ensuite.»

Paul a riposté en appelant Cheney et son père «Fait partie du marais de la politique étrangère» cherchant à saper le président Donald Trump, faisant l’éloge du conseiller à la sécurité nationale évincé et collègue néoconservateur John Bolton.

Arguant que la menace terroriste a été largement écrasée avec la disparition du califat de l’État islamique (EI, anciennement ISIS) et que l’indépendance énergétique des États-Unis signifie que le Moyen-Orient n’est plus aussi important, Trump a cherché à retirer les troupes restantes d’Afghanistan, d’Irak et Syrie, malgré les objections bipartites de l’establishment de Washington.

