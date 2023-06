Oh-oh. Plus de bonnes nouvelles qui peuvent être mauvaises pour votre santé économique

À première vue, la réapparition des panneaux immobiliers « vendu plutôt que demandé » peut sembler un signal encourageant pour l’économie canadienne, en particulier pour les propriétaires très investis qui ont vu les prix chuter par rapport aux sommets de l’an dernier.

Mais un nombre croissant d’économistes craignent qu’une série d’indicateurs récents, le dernier étant la hausse des ventes au détail au Canada mercredi, ne soit plutôt un signal d’alarme pour les banquiers centraux, les incitant à de nouvelles hausses de taux qui pourraient finalement rendre de nombreux Canadiens malheureux.

Avec chaque nouvelle lueur de données optimistes, les traders du marché monétaire indiquent une probabilité croissante que les banquiers centraux augmentent à nouveau les taux. Un nombre croissant d’économistes bancaires canadiens conviennent qu’il y aura une autre hausse des taux d’intérêt lorsque Tiff Macklem, de la Banque du Canada, annoncera son décision tarifaire du 12 juillet.

Hausse des taux « préparée »

« Nous nous attendons à ce qu’il y ait une hausse de 25 points de base pour juillet », a déclaré mercredi l’économiste de RBC Carrie Freestone, utilisant le langage des économistes pour un quart de point de pourcentage, peu de temps après la publication des chiffres du commerce de détail.

Cela signifiera plus de difficultés pour les emprunteurs à court terme et à taux variable, dont les frais d’intérêt augmentent avec le taux du financement à un jour de la Banque du Canada.

Les emprunteurs à la recherche de prêts à taux fixe à plus long terme sont plus directement touchés par la Réserve fédérale, la banque centrale américaine qui en pause la semaine dernière après 10 hausses de taux consécutives tout en avertissant que deux autres hausses d’un quart de point sont probables avant la fin de l’année.

Mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a réitéré cet avertissement devant un comité hostile du Congrès américain.

Les prix continuent de flamber, mais les acheteurs continuent de magasiner, un signe de plus d’un boom économique que les hausses répétées des taux d’intérêt ne semblent tout simplement pas pouvoir apaiser. (Andy Hincenbergs/CBC)

« Les pressions inflationnistes continuent d’être élevées et le processus visant à ramener l’inflation à 2% a encore un long chemin à parcourir », a déclaré Powell devant le comité des services financiers de la Chambre.

Le fait est que très peu de gens, y compris les membres du Congrès, aiment la hausse des taux d’intérêt. Les cours des actions, qui ont récemment augmenté, ont chuté après le discours de Powell.

La flambée continue des prix de tout, longtemps après que les prix étaient censés être contenus par la hausse des taux d’intérêt, n’est pas seulement un phénomène américain et canadien. Comme le Le Wall Street Journal a rapporté cette semaine, « l’inflation dans le monde ne va tout simplement pas disparaître ».

Perspectives mondiales dynamiques

Les décideurs craignent que l’effet des hausses de taux ne diminue, a rapporté le Journal. La baisse des prix de l’immobilier semble s’être arrêtée et le chômage a recommencé à baisser.

« Le Canada, la Suède, le Japon et le Royaume-Uni ont évité les récessions après un rebond inattendu de la croissance », a déclaré le rapport du Wall Street Journal. « Les enquêtes auprès des entreprises suggèrent des perspectives relativement dynamiques. »

Aux États-Unis, de nombreux rapports indiquent qu’un marché boursier en hausse persistante rend la Réserve fédérale nerveuse. Selon les mots du Journal, un marché en hausse disait à Powell : « Vous n’en avez pas fait assez.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, témoigne devant le Congrès cette semaine et a suggéré qu’il pourrait y avoir d’autres hausses de taux d’intérêt cette année. (Jonathan Ernst/Reuters)

L’économiste en chef de BMO, Doug Porter, a fait écho à ce point dans un récent aperçu du marché.

« Le marché canadien de l’habitation envoie le même message à la Banque du Canada », a-t-il écrit, notant que les ventes ont maintenant rebondi aux niveaux de l’an dernier et que les prix augmentent également.

Ainsi, nous assistons au retour des panneaux « vendu plus que demander ».

« Nous soupçonnons que pour toute la Banque [of Canada]’s talk sur le PIB du T1 [economic growth]IPC d’avril [inflation] et un marché du travail solide, la relance du marché de l’habitation a vraiment touché une corde sensible », a déclaré Porter.

Et cela peut signifier la poursuite des hausses de taux jusqu’à ce que les acheteurs de maisons en ressentent l’effet. L’économie conventionnelle nous dit que si les taux d’intérêt augmentent suffisamment, même avec une pénurie de logements, personne ne pourra finalement se permettre un prêt pour payer les prix élevés de l’immobilier. Mais évidemment, nous n’en sommes pas là.

Plus de dépenses, mais pas tellement de choses

Les dernières données sur la vente au détail indiquent que certains consommateurs commencent à ressentir les effets du fait que les coûts et les prix d’emprunt dépassent les revenus.

Alors que les ventes au détail ont augmenté de plus de 1 % en dollars, les consommateurs n’en ont pas eu autant pour leur argent. La quantité réelle de choses qu’ils ont pu acheter n’a augmenté que d’un tiers de pour cent et les ventes de choses comme les meubles et les appareils électroménagers, que beaucoup de gens empruntent pour acheter, ont en fait chuté.

Comme Carrie Freestone de RBC l’a noté dans une interview à CBC mercredi, avant que la Banque du Canada ne prenne sa décision, il existe de nombreux autres indicateurs en plus des ventes au détail et des maisons pour montrer si les prix réagissent à l’action de la banque centrale, y compris de nouveaux chiffres sur l’inflation et des données sur l’emploi. .

Les banquiers centraux ici et aux États-Unis ont mis en garde à plusieurs reprises contre les attentes inflationnistes, une prophétie auto-réalisatrice qui fait que les prix continuent d’augmenter parce que les gens s’attendent à des prix plus élevés. Mais il se peut que Macklem et Powell soient confrontés à un autre type d’attente, où les gens refusent de croire qu’une économie en croissance est sur le point de se terminer.

Il est certain que les Canadiens qui ont appris à ignorer près de deux décennies de sombres prédictions sur le logement et ont ainsi profité d’énormes rendements dans un marché immobilier résidentiel insatiable peuvent être difficiles à convaincre.

Cet optimisme continu est difficile à concilier avec la dernière série d’avertissements des banques et des régulateurs selon lesquels de graves mauvaises nouvelles pourraient être imminentes. Le dernier avertissement provenait du Bureau du surintendant des institutions financières, qui a de nouveau relevé les exigences en matière de capital comme «assurance» contre une tempête financière à venir.

« La décision d’aujourd’hui reflète notre évaluation selon laquelle les vulnérabilités du système financier restent élevées et, dans certains cas, ont continué d’augmenter », a déclaré cette semaine le régulateur bancaire Peter Routledge. « Les ménages et [companies] restent fortement endettés, ce qui les rend plus vulnérables aux chocs économiques. »

Mais jusqu’à ce que ce choc se produise, de nombreux Canadiens qui ont déjà entendu des avertissements similaires pourraient ne pas être enclins à écouter.