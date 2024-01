« Oh non, ils sont tous les deux partis » : des cabanes de pêche bien-aimées du Maine s’effondrent dans la baie

Les cabanes de pêche de Fishermen’s Point, une corniche rocheuse située à l’extrémité sud de la plage, représentaient l’histoire maritime de la communauté située à environ 60 milles au sud de la capitale Augusta.

Dans les années 1870 et 1880, Willard Beach et Simonton Cove servaient de base à une douzaine de goélettes. Des cabanes en bois ont été construites pour stocker les filets et le matériel de pêche, a expliqué Mme DiPhilippo. Au fil des années, leur nombre a diminué à mesure qu’ils disparaissaient à cause des tempêtes.