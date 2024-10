Oh mon goth, regarde le nouveau logo de CBC Arts

Logo de CBC Arts par Erica Young. (Érica Young)

Chaque mois, nous présentons une nouvelle version du logo de CBC Arts créé par un artiste canadien. Consultez notre logos précédents!

Ce n’est peut-être qu’une phase, mais nous adorons notre nouveau relooking gothique. L’artiste vedette de CBC Arts ce mois-ci est Érica Jeuneune graveuse et illustratrice basée à Toronto qui apporte une approche analogique à son travail numérique, y compris cette conception de logo. « Je pense toujours à la gravure lorsque je travaille au trait et aux encres riso lorsque je choisis les couleurs », explique Young, et son esthétique préférée est plus ancienne que la vieille école. Pour cette mission, Young s’est inspirée de l’art et de l’architecture médiévales et elle nous en a dit plus sur l’œuvre par courrier électronique.

Nom: Érica Jeune

Âge: 30

Base d’attache : Toronto

Parlons de votre logo ! Qu’est-ce qui a inspiré le concept ?

La forme d’un vitrail a été la première chose à laquelle j’ai pensé lorsque j’ai vu le contour vierge du logo de CBC. J’adore l’architecture gothique et j’ai récemment lu l’ouvrage de Ken Follett Les piliers de la Terre donc c’était vraiment dans mon esprit à l’époque. Stylistiquement, je regardais Ivan Bilibine et quelques gravures médiévales, et je voulais juste que le tout paraisse lumineux.

Le thème général était en quelque sorte les cycles de la nature, que l’on retrouve dans les paysages d’été et d’hiver et les deux personnages représentant le jour et la nuit. Je me suis également inspiré de dessins de tarot pour certaines images comme les coupes et la figure avec l’épée. Cela semblait approprié pour un logo effrayant d’octobre.

Vers quelles sources vous tournez-vous souvent pour trouver des idées et de l’inspiration ?

J’ai un dossier d’images de tirages que j’ai sauvegardés au fil des ans. C’est souvent un bon point de départ lorsque je me sens coincé. J’ai aussi l’impression de trouver beaucoup d’inspiration dans mon travail d’assistante de production chez Impression de codes couleur . Ils publient les œuvres de tant de grands artistes, et voir la manière dont d’autres personnes utilisent ce médium est inspirant d’un point de vue technique et logistique.

Quoi de neuf dans votre monde ? Sur quoi travaillez-vous ces jours-ci ?

J’ai toujours une ou deux affiches en route, mais en ce moment je travaille aussi sur un zine appelé Mag de la mer sur les catastrophes en mer. C’est un sujet qui m’intéresse beaucoup et il sera disponible en ligne et sur un marché des arts à Pied-de-poule le 26 octobre.

J’essaie également d’en apprendre davantage sur les médiums de l’art numérique : modélisation 3D, logiciels de conception graphique, etc. J’ai longtemps travaillé uniquement aux formats analogiques et j’essaie de comprendre comment fusionner ces deux mondes.

Quel est le projet dont vous êtes le plus fier ?

Le projet dont je suis le plus fier est une série de gravures, sérigraphies et sculptures sur l’expédition Franklin et ses reliques intitulée Seul l’objet est réel l. Je l’ai terminé pour ma thèse de gravure OCAD en 2022 et j’espère le développer à l’avenir. Je n’avais jamais réalisé un tel projet multimédia auparavant et je n’avais jamais vraiment travaillé en sculpture, donc j’ai l’impression que cela a vraiment élargi mes horizons. J’aime aussi avoir l’opportunité de faire un tas de recherches et de les intégrer dans mon travail.

Quel est votre endroit préféré pour voir de l’art ?

Il s’agirait probablement d’une égalité à trois entre Centre culturel Xpace , le plomb et Foyer !

Quel est le dernier artiste que vous avez découvert en ligne ?

Je pense Hugo Bernier . J’ai été vraiment impressionné/intéressé par l’art de l’aérographe ces derniers temps.

Quelle œuvre d’art aimerais-tu posséder ?

J’adorerais posséder l’un des Bill Brûle Les modèles en papier, mais j’aurais aussi peur de les écraser.

Y a-t-il des événements artistiques sur votre radar en octobre ? Qu’avez-vous hâte de découvrir ?

C’est un autre type d’art, mais j’ai vraiment hâte de voir Hank Wood et les Hammerheads à Montréal. Aussi Collectif de sacs de transport le spectacle Coque de transport à Créateur d’espace II !

Où pouvons-nous en voir plus de vous ?

Sur mon Instagram ( @ecfyoung ) ou mon site internet erica-young.format.com .

Cette conversation a été éditée et condensée.