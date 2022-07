‘Oh mon Dieu.’ Voir un randonneur esquiver une avalanche terrifiante d’un glacier effondré

Une vidéo dramatique devenue virale capture le moment où une avalanche d’un glacier effondré au Kirghizistan a forcé le randonneur britannique Harry Shimmin à se cacher derrière un rocher alors que la masse de neige et de glace l’engloutit lui et un groupe d’autres randonneurs.

“Quand la neige a commencé à tomber et qu’il est devenu sombre / plus difficile à respirer, j’étais en train de le briquer et j’ai pensé que je pourrais mourir”, Shimmin a écrit sur Instagram. (La vidéo est également publiée sur Youtube.)

Shimmin a déclaré dans le message qu’il faisait partie d’un groupe de neuf randonneurs britanniques et d’un américain lors d’un voyage guidé dans les montagnes du Tian Shan. À un moment donné, il s’est séparé du groupe pour prendre des photos près du bord d’une falaise.

“J’ai entendu le bruit d’une glace profonde se fissurer derrière moi. C’est là que commence la vidéo”, a écrit Shimmin.

Le clip de 48 secondes montre de la neige et de la glace tombant d’un glacier sur une crête éloignée, se déversant dans un large drainage et finalement jusqu’au point même où Shimmin filmait. À l’approche de la neige, on l’entend de plus en plus inquiet.

“Oh mon Dieu,” dit-il alors qu’il devient clair que le toboggan va se rendre jusqu’à sa position. Au dernier moment, il plonge dans une crevasse entre deux rochers alors que les débris glacés le rattrapent et que le clip se termine.

“Derrière le rocher, c’était comme être à l’intérieur d’un blizzard. Une fois terminé, la montée d’adrénaline m’a frappé fort. J’étais seulement recouvert d’une petite couche de neige, sans une égratignure. J’avais le vertige. Je savais que le reste du groupe était plus loin de l’avalanche, ça devrait aller. Quand je les ai rejoints, j’ai pu voir qu’ils étaient tous sains et saufs, même si l’un d’eux s’était gravement coupé au genou (elle a conduit l’un des chevaux jusqu’à l’établissement médical le plus proche). Un autre était tombé un cheval et a subi de légères contusions.”

Shimmin a noté dans une publication Instagram séparée que s’ils avaient été cinq minutes plus loin dans leur périple, “nous serions tous morts”.

“Le chemin que nous étions supposés emprunter était complètement couvert… D’énormes rochers et rochers de glace s’étaient répandus plus loin que nous n’aurions pu courir, même si nous avions agi immédiatement.”

Shimmin a pris une autre vidéo moins d’une heure plus tard qui montre une grande partie de la neige déjà fondue dans la chaleur estivale, mais de gros morceaux de glace restant à l’endroit juste au-delà de l’endroit où il s’est abrité.

Le changement climatique a rendu les glaciers du monde entier plus instables et imprévisibles. Shimmin a capturé l’avalanche au Kirghizistan le 8 juillet, quelques jours seulement après qu’un effondrement glaciaire similaire a déclenché une avalanche dans la section des Dolomites des Alpes en Italie. Au moins 10 randonneurs et alpinistes ont été tués dans l’incident.



Dans d’autres régions du monde, glaciers déstabilisés assis au-dessus de grandes colonies dans l’Himalaya et les Andes menacent d’être catastrophiques pour les dizaines de milliers de personnes vivant en dessous.

Dans le cas du groupe de Shimmin, la seule Américaine du groupe a eu une coupure suffisamment grave pour être transportée à l’hôpital et est depuis rentrée chez elle aux États-Unis. Tous les autres n’avaient que des coupures et des ecchymoses mineures.

“J’ai fixé le toit de ma tente plus longtemps que je ne veux l’admettre cette nuit-là”, a ajouté Shimmin. “Très très heureux que tout le monde ait survécu sans blessures super graves.”

Shimmin n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire supplémentaire.