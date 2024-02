“Oh mon Dieu” : Faulkner rit après que Chip Roy ait laissé tomber une blague sur l’Ukraine

Harris Faulkner de Fox News a ri mardi après que le représentant républicain du Texas, Chip Roy, ait suggéré en plaisantant de renommer le Texas en « Ukraine » afin de recevoir une aide financière.

Le Sénat a voté lundi par 70 voix contre 29 en faveur d’un programme d’aide de plus de 95 milliards de dollars pour l’Ukraine, Israël et Taiwan. Vingt-deux républicains ont voté pour, aux côtés de leurs collègues démocrates. Les républicains de la Chambre ont indiqué qu’ils n’adopteraient pas la législation en raison de l’absence de restrictions plus strictes aux frontières.

Roy a suggéré en plaisantant qu’un changement de nom pourrait être la seule chance pour le Texas d’obtenir des fonds fédéraux supplémentaires.

“Eh bien, tout d’abord, je pense que je pourrais bientôt soumettre un projet de loi qui renommerait le Texas en Ukraine, puis peut-être que cette administration et même les sénateurs se concentreront sur la sécurisation de la frontière américaine.”

“Oh mon Dieu”, a déclaré Faulkner en plaisantant. “Cela pourrait prendre ça.”

“Quiconque est sensé et voit ce qui se passe à notre frontière sud sait qu’on ne peut pas financer des guerres étrangères alors que notre frontière est grande ouverte et exposée aux criminels, à l’anarchie et aux terroristes qui traversent la frontière”, a déclaré Roy. « Nous le ressentons toujours au Texas, même si grâce au gouverneur Abbott et à ceux qui se sont battus à Eagle Pass, la plupart des gens se dirigent désormais vers l’Arizona et la Californie. Mais c’est un problème persistant. Vous savez, 7 000 personnes ont traversé la frontière l’autre jour, dont 139 étaient des ressortissants étrangers chinois. C’est là que se trouve la priorité du peuple américain, c’est là que se trouve ma priorité et je pense que c’est là que se trouve la priorité du président Mike Johnson.»

“Il a été assez clair hier sur cette abomination d’un projet de loi issu du Sénat, pour lequel ces 22 républicains n’auraient pas dû voter, que ce projet de loi serait mort lorsqu’il serait présenté à la Chambre”, a poursuivi Roy.

Le président de la Chambre, Mike Johnson, a déclaré que le projet de loi ne gagnerait pas de soutien car il ne répondait pas à la crise à la frontière sud.

Les Républicains du Sénat ont bloqué le 7 février un projet de loi sur les frontières qui aurait affecté 48 milliards de dollars à l’Ukraine, près de 16 milliards de dollars à Israël et augmenté les fonds pour embaucher davantage de juges d’immigration et accélérer le traitement des demandes d’asile et les procédures d’expulsion. Cependant, le projet de loi comprenait également une disposition qui n’obligerait pas le Département de la sécurité intérieure (DHS) à déclarer une urgence et à fermer la frontière jusqu’à ce que la moyenne sur sept jours de rencontres à la frontière atteigne 5 000 par jour. Le processus se poursuivrait jusqu’à ce que le nombre moyen d’entrées illégales sur deux semaines diminue à 3 750 personnes par jour. (EN RELATION : « C’est notre travail ! » : le représentant du GOP s’entretient avec l’hôte de Fox & Friends sur le projet de loi sur la frontière)