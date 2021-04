La star invaincue des poids mouches Avsaragova, 22 ans, affrontera Tara Graff sur la sous-carte de l’événement Bellator 256 d’Uncasville, dans le Connecticut, vendredi soir où elle espère faire ses premiers pas vers l’or promotionnel contre America’s Graff.

La combattante parfaite a déjà incité des ligues de fans de MMA à s’asseoir et à prendre note malgré son bilan relativement difficile de 2-0, cependant, et dit que plus que quelques-uns d’entre eux ont déjà glissé dans ses DM pour lui offrir des compliments – et même des propositions de mariage, alors que ses admirateurs tentent de déterminer le statut relationnel d’Avsaragova.

Mais s’adressant aux médias avant le plus grand combat à ce jour de sa jeune carrière, Avsaragova avait de mauvaises nouvelles pour ses prétendants potentiels.

« J’ai pensé que je devrais écrire dans mon Instagram (bio): « Je suis marié, (donc) ne (pose) pas de questions (sur) moi ou mes informations personnelles», a-t-elle dit avec un sourire à MMA Junkie via la traduction.

Mais cela ne veut pas dire qu’Avsaragova n’apprécie pas l’attention.

« Bien sûr, c’est très (flatteur), » elle a expliqué. « Je suis content pour ça. Mais trop, c’est dur pour moi. Je ne peux envoyer de SMS à personne parce que c’est trop.«

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Diana Avsaragova (@ pantera_57_)

La popularité d’Avsaragova en ligne est montrée par ses plus de 150000 abonnés sur la plate-forme de médias sociaux Instagram, un nombre très important pour quelqu’un qui reste un avis d’arts martiaux mixtes.

Mais comme elle l’a expliqué, son suivi social n’est pas arrivé par accident et elle est plus qu’heureuse d’afficher sa sexualité comme un moyen d’élargir sa marque personnelle – un fait qui incitera sans aucun doute ses patrons Bellator à s’asseoir et à en prendre note.

« Les gens me regardent et pensent: « Oh mon Dieu, c’est une combattante de MMA et elle est belle. Oh wow, et ils me suivent», A déclaré Avsaragova.

Mais les suivis d’Instagram et la renommée associée qui peuvent l’accompagner seront vains si Avsaragova est incapable de capitaliser sur ses opportunités dans la cage – à partir de vendredi contre Graff.

« (L’offre) a été une grosse surprise pour moi,»Admit Avsaragova. « J’ai découvert cette nouvelle pendant la nouvelle année. C’est un cadeau pour la nouvelle année pour moi. Je suis très heureux et prêt pour (le) combat. «

Et en ce qui concerne les compétences qu’elle apportera à la cage avec elle, les antécédents d’Avsaragova – comme tant de ses compatriotes – ont été portés dans la salle de lutte.

« J’étais dans l’équipe russe (en) lutte, » elle a dit. « Je suis un bon lutteur de style libre. J’ai de bonnes compétences en lutte et je veux plus de lutte dans mes combats. … Je suis un lutteur, mais je peux travailler en frappant. Je ne suis pas seulement un lutteur, mais je peux me battre en frappant. Je peux (surprise). «

Dans son coin, vendredi soir, il y aura un autre favori des médias sociaux des fans de MMA – la combattante de l’UFC Liana Jojua.

La paire sont des amis proches et des coéquipiers, Avsaragova voyageant avec la star d’origine géorgienne pour sa dernière sortie octogonale sur Fight Island à Abu Dhabi l’année dernière.

Jojua a posé avec son copain pour la séance photo promotionnelle de Bellator et espère qu’elle témoigne d’un départ gagnant pour son amie.