Oh mon dieu 2 teaser: Akshay Kumar vole le spectacle comme Lord Shiva dans OMG 2; Pankaj Tripathi vous rend curieux

Oh My God 2 est l’un des films les plus attendus de l’année. Depuis que le film a été annoncé, les fans ont attendu avec impatience le nouveau look d’Akshay Kumar. Eh bien, cette demande a été réalisée lorsque les fabricants ont révélé le premier look et ont maintenant laissé tomber le teaser. Le film de Akshay Kumar, Yami Gautam et Pankaj Tripathi est une suite du drame de comédie 2012 Oh My God. Le teaser du film très attendu a été dévoilé aujourd’hui.

Ayant impressionné le public en jouant Lord Krishna dans OMG, Akshay Kumar a saisi des globes oculaires pour son look comme Lord Shiva dans le prochain film. Il a l’air assez intense et intrigant.

Oh My God 2 est une suite de comédie satirique d’OMG – Oh mon Dieu et Akshay Kumar reviendra comme lead. Dans le premier chapitre, il a décrit Lord Krishna et dans le deuxième épisode, il sera considéré comme Lord Shiva. Le film verra également Arun Govil revenir en tant que Lord Ram. Le film tourne autour du sujet du système éducatif indien. Les internautes sont assez impressionnés par le nouveau look d’Akshay et ont des attentes élevées du film.

Oh My God 2 est un drame spirituel avec l’histoire de la réalité moderne. Le film met en vedette Akshay Kumar, Yami Gautam, Pankaj Tripathi et Arun Govil dans des rôles titulaires. Le film est réalisé par Amit Rai et coproduit par Vipul D. Shah, Ashwin Varde, Rajesh Bahl et Aruna Bhatia, la mère d’Akshay Kumar décédée en 2021. Il a été produit sous les bannières de Cape of Good Films et Viacom 18 Studios. OMG 2 devrait sortir le 11 août 2023 et se heurtera à 2 autres films à gros budget. Le Gadar 2 de Sunny Deol et l’animal de Ranbir Kapoor se libéreront également à la même date.