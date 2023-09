Oh ma gourde ! C’est une grosse citrouille

C’est la grande citrouille, Lennoxville !

L’automne étant officiellement arrivé, c’est l’heure du festival annuel des citrouilles géantes de Lennoxville, au Québec, où les gens peuvent voir des citrouilles pesant jusqu’à 680 kilogrammes.

Le festival, qui se déroule dimanche au centre communautaire Amédée Beaudoin, de 11 h à 16 h, est un événement familial avec des châteaux gonflables, une mini-ferme, un marché fermier, de la musique et même des calèches.

Mais la plus grande attraction, ce sont ces citrouilles.

Mike Macdonald et certains de ses amis ont lancé le festival en 1991 lorsqu’ils ont commencé à cultiver des citrouilles géantes et voulaient montrer leurs compétences agricoles à la communauté.

« Quand j’ai commencé à les cultiver, personne ne les avait jamais vus auparavant. C’était juste une chose incroyable… Vous savez, quelque chose qu’on ne voit pas tous les jours et ce n’est qu’à l’automne qu’on les voit », a-t-il déclaré.

« C’était une petite nouveauté, et j’ai pensé que ce serait plutôt sympa de mettre quelque chose sur une table à côté du marché là-bas et c’est parti de là. »

Les citrouilles géantes ne peuvent pas supporter leur poids, les agriculteurs doivent donc utiliser des paniers de fortune faits de sangles pour les soulever sans les casser. (Proposé par Alexandre Lemire)

De nos jours, l’arrondissement de Lennoxville organise un festival et un concours dont l’ampleur varie d’une année à l’autre avec jusqu’à 20 citrouilles géantes exposées, voire seulement sept. Cette année, Macdonald a déclaré qu’il s’attend à en voir environ une douzaine.

Il ne sait pas vraiment qui sera le favori cette année.

« Vous êtes toujours surpris. Il y a toujours des gens qui viennent d’ailleurs que vous n’avez jamais vus auparavant et qui arrivent avec une citrouille qu’ils ont fait pousser », a-t-il déclaré. « Maintenant, ça rend les choses intéressantes. »

Les citrouilles géantes ne sont pas un légume pratique. Ils ne sont pas sucrés comme le sucre de citrouille, sont trop fibreux pour être cuits et ne supportent pas leur propre poids. Les agriculteurs doivent créer des paniers de fortune avec des sangles pour les transporter sans les casser.

Les gens comme Macdonald sont satisfaits de savoir qu’ils peuvent se vanter d’avoir la plus grosse citrouille de la ville et de voir leur communauté réagir au fruit incroyable de leur travail.

Mais cette année a été une mauvaise année pour les citrouilles géantes à cause de toutes les pluies, a déclaré Macdonald. Ses citrouilles sont plus petites cette année, mais il ne se décourage pas.

Il dit que ce fut une année difficile pour être agriculteur et qu’il en avait assez de s’occuper de son bétail et des effets de toutes ces précipitations.

« Tout allait si mal que les citrouilles n’allaient pas au mieux et j’ai abandonné », admet-il. « C’est ce que j’ai fait. Et quand tu fais ça, eh bien, tu ne peux pas en attendre trop. ».

« Mais il y a quelques gars qui ont vraiment tenu bon et qui ont de toute façon travaillé beaucoup plus dur que moi. Et ils ont de très bonnes citrouilles. »

Alexandre Lemire et la citrouille qu’il a apportée au festival de la citrouille d’Ormstown, à gauche, et la citrouille qu’il a apportée au Festival de la citrouille géante de Lennoxville 2021. (Proposé par Alexandre Lemire)

Alexandre Lemire a commencé à cultiver des citrouilles géantes il y a trois ans après s’être inspiré des cultures de Macdonald. L’année dernière, sa plus grosse citrouille pesait 704 kilogrammes.

Cette année, il se dit déçu de ne pas avoir pu battre la performance de l’année dernière en raison des mauvaises conditions météorologiques, avec beaucoup de pluie, des températures plus fraîches et des journées nuageuses. Il y avait également plus d’insectes envahissants que d’habitude, a-t-il ajouté. Ses autres cultures ont également été mises à rude épreuve cet été.

«J’aurais aimé cultiver une citrouille de 1 500 à 2 000 livres (680 à 900 kilogrammes) cette année, mais malheureusement ce ne sera pas possible», a déclaré Lemire.

« C’est satisfaisant, mais chaque année, on a envie de se surpasser, le défi amusant est toujours d’aller plus loin. »

Ses citrouilles pèsent entre 550 et 600 kilogrammes, a-t-il déclaré.

« Nous le faisons vraiment pour la fierté et l’honneur de l’avoir fait, plus que pour manger », a déclaré Lemire.

Quel avenir pour les citrouilles géantes ?

Avec le changement climatique, les conditions difficiles pour les citrouilles pourraient devenir plus courantes, a déclaré David Wees, professeur de sciences végétales à l’Université McGill.

Bien que les citrouilles aient besoin de beaucoup d’eau pour pousser, une trop grande quantité d’eau peut entraîner des maladies, comme des champignons, la pourriture et la moisissure. L’oïdium est une maladie courante de la citrouille, une croissance que Wees décrit comme « du sucre en poudre saupoudré sur les feuilles ». Et trop d’eau dans le sol peut endommager les racines.

« Plus il fait humide, plus il y a de risques de contracter la maladie. Un temps très humide à la fin de l’été et au début de l’automne peut causer beaucoup de dégâts aux citrouilles et autres légumes. »

Chaque année, les agriculteurs organisent une pesée géante des citrouilles pour déterminer qui pourra cultiver le légume le plus gros et le plus lourd. (Proposé par Alexandre Lemire)

Mais il existe des moyens de contourner les conditions météorologiques difficiles, a déclaré Wees, comme les « serres temporaires » que les agriculteurs peuvent installer pendant quelques mois.

Ces serres temporaires, appelées tunnels hauts, gardent les plantes au chaud et à l’abri des pluies excessives.

« Nous cultivons beaucoup de tomates ici, sur le campus MacDonald, en utilisant les tunnels élevés et vous pouvez voir la différence », a-t-il déclaré.

« Ceux qui sont dans les champs, toutes les feuilles sont moisies, tandis que ceux qui sont dans les tunnels en hauteur, les feuilles sont beaucoup plus propres et plus sèches et donc beaucoup plus saines. »

Mais pour Macdonald, cultiver des citrouilles géantes est un passe-temps et non son objectif principal en tant qu’agriculteur.

« Vous vous inquiétez des citrouilles géantes ? Vous savez, ce n’est pas mon pain et mon beurre, c’est mon bétail et mes récoltes. J’ai plus peur pour ça, mais il faut s’adapter », a-t-il déclaré.