Oh La La ! Quoi de neuf à Art Basel Paris 2024 ?

Miu Miu, partenaire officiel du programme public

Art Basel est fier d’annoncer que Miu Miu sera le partenaire officiel du programme public. Dans le cadre de ce partenariat, Miu Miu présentera un projet spécial intitulé « Tales & Tellers » au Palais d’Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental français.

Le projet est conçu par l’artiste interdisciplinaire Goshka Macuga et organisé par Elvira Dyangani Ose, directrice du MACBA, Museu d’Art Contemporani de Barcelona. « Tales & Tellers » s’inspirera de deux initiatives créatives clés initiées par Miu Miu : sa prestigieuse commission cinématographique biannuelle « Women’s Tales », qui invite depuis 2011 des réalisatrices telles que Mati Diop, Miranda July et Agnès Varda à explorer la vanité et la féminité, ainsi que les vidéos tirées des interventions artistiques des défilés Miu Miu depuis le printemps/été 2022 et les œuvres médiatiques temporelles d’artistes telles que Sophia Al-Maria, Cécile B. Evans et Jeong Geum-hyung, présentées dans le cadre des défilés de la marque depuis 2021.

Clément Delépine, Directeur d’Art Basel Paris, a déclaré : « D’une envergure ambitieuse et d’une nature inédite, notre partenariat avec Miu Miu marque également une étape importante dans l’histoire du salon, illustrant le rôle d’Art Basel Paris en tant qu’organisation qui crée des ponts et favorise des échanges fructueux entre les industries créatives. »

Apprenez-en plus sur « Tales & Tellers » au Palais d’Iéna ici et sur miumiu.com