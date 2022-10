Oh ! Guvnor ! Pourquoi avez-vous été si doux sur l’inflation? Le chef de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a laissé les marchés monétaires dans le chaos

Les marchés monétaires sont en panique et les fonds de pension britanniques avec des billions de livres à leur charge risquent d’imploser.

La réputation séculaire de la Grande-Bretagne comme l’une des économies les plus sûres du monde risque de tomber en lambeaux.

La politique de la Banque d’Angleterre était déjà en ruine avant que Liz Truss et Kwasi Kwarteng n’annoncent le mini-budget

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, n’a pas réussi à contrôler l’inflation et à maintenir la stabilité des marchés Crédit : PA

Qui est à blâmer ? Des doigts accusateurs pointent Liz Truss et son chancelier Kwasi Kwarteng pour le mini budget chaotique du mois dernier.

Certaines des critiques sont bien méritées, notamment l’échec reconnu du nouveau Premier ministre à “préparer le terrain” sur la réduction d’impôt de 45p.

Mais il y a un autre acteur clé dans cette démonstration chaotique d’incompétence au plus haut niveau – notamment la Banque d’Angleterre, qui se trouve soudainement dans un bras de fer meurtrier avec l’industrie britannique des retraites d’un billion de livres.

Devenu fou

Le gouverneur Andrew Bailey est au centre d’une tempête, publique et privée, à cause de son incapacité à s’acquitter de ses deux principales responsabilités : le contrôle de l’inflation et la stabilité des marchés monétaires.

L’inflation est devenue incontrôlable parce qu’il a refusé d’augmenter les taux d’intérêt, prétend-on. Et les marchés monétaires sont dans le chaos après qu’il a coupé le terrain sous les investisseurs géants des fonds de pension du Royaume-Uni.

S’exprimant au Fonds monétaire international à Washington, il n’a donné à l’industrie que trois jours pour résoudre une crise de trésorerie de plusieurs milliards avant l’expiration de la bouée de sauvetage de 65 milliards de livres sterling de la banque.

“Vous avez trois jours pour y parvenir”, a-t-il lancé, déclenchant le chaos sur les marchés obligataires et un effondrement de la valeur de la livre sterling.

“Le gars est devenu fou”, a déclaré Patrick Minford, professeur d’économie appliquée à la Cardiff Business School.

«Je suis absolument sidéré.

“Andrew Bailey est en charge de la deuxième banque centrale la plus puissante du monde, avec la plus longue histoire sur les marchés monétaires, et pourtant il dit qu’il ne peut pas arrêter l’instabilité financière sur le marché britannique des retraites.

“C’est un crime contre la banque centrale et la stabilité financière.

“Bailey est en train de bousiller la politique économique du gouvernement.”

En tant que gouverneur, le contrat de Bailey stipule qu’il doit s’assurer que l’inflation reste égale ou inférieure à 2% ou expliquer par écrit pourquoi pas.

La banque est également responsable de la stabilité du marché.

Certains analystes de la ville pensent que Bailey, un historien et non un économiste qualifié, se venge des ministres qui lui reprochent en privé d’avoir laissé l’inflation se déchaîner et de ne pas avoir relevé les taux d’intérêt plus tôt.

Cette crise monétaire est complexe et évolue rapidement.

Mais une chose est claire. La baisse de la valeur de la livre a commencé bien avant que Liz Truss ne devienne Premier ministre et avant le budget controversé du chancelier Kwasi Kwarteng.

Dépouillé à l’essentiel, il a été causé par la complaisance de la banque face à la crise du coût de la vie et l’incapacité des régulateurs des retraites à faire leur travail.

Bailey a constamment minimisé l’inflation et les dangers d’une boucle mortelle salaires-prix.

Les sonnettes d’alarme ont commencé à retentir dès le début de 2021, lorsque l’économiste en chef de la banque, Andy Haldane, a appelé à des hausses de taux pour freiner la flambée des prix.

Il a démissionné de dégoût quand ses conseils ont été ignorés.

L’inflation, renifla Bailey, était “transitoire” et ne dépasserait probablement pas quatre pour cent.

Même lorsque les prix du gaz ont commencé à monter en flèche après l’invasion russe de l’Ukraine, le gouverneur est resté complaisant.

Il a ignoré les prévisions selon lesquelles l’inflation exploserait à deux chiffres et, alors que l’UE et les États-Unis augmentaient fortement les taux, la Banque a imposé de minuscules hausses de 0,25 %, laissant la Grande-Bretagne bien en dehors de la courbe.

Les ministres du gouvernement ont été consternés en privé mais contraints d’éviter toute critique publique de la banque centrale indépendante – un «drapeau rouge» pour les investisseurs mondiaux.

Même le prédécesseur respecté de Bailey, Mervyn King, a appelé publiquement à des hausses de taux pour freiner l’inflation.

Les marchés se sont préparés à une forte hausse des taux d’intérêt de 0,75% à la veille du mini-budget de Kwarteng le mois dernier.

Ils ont été consternés lorsque le taux a augmenté de 0,5 %, déclenchant une course à la livre juste au moment où Kwarteng se levait.

“C’est politique”, déclare un analyste financier senior.

« La Banque blâme le gouvernement pour ses propres erreurs politiques. Pourtant, tout le monde sur les marchés blâme la banque pour ce qui se passe.

Typiquement désinvolte

« La banque a été lente et la banque a eu tort. Maintenant, il quitte le marché sans soutien.

Les investisseurs mondiaux ont versé de l’argent en Amérique, faisant grimper le dollar aux dépens de la livre.

Puis la semaine dernière, les fonds de pension britanniques ont dû plaider pour un sauvetage de 65 milliards de livres sterling alors que la hausse des taux les a pris dans une forme complexe et risquée d ‘«emprunt contre emprunt» vue pour la dernière fois lors du krach mondial de 2008.

C’est ce renflouement que Bailey a soudainement menacé de couper cette semaine avec un délai de trois jours.

“C’était une remarque typiquement désinvolte indigne d’un gouverneur de banque centrale”, explique un économiste senior.

Ce qu’il a révélé, c’est que, pas pour la première fois, la Banque d’Angleterre et les régulateurs se sont endormis au volant.