Oh cher Donald Trump, voulez-vous vraiment être un plus grand perdant qu’Hillary Clinton ?

Depuis un an, l’Amérique parle d’une « vague rouge ».

La droite républicaine américaine a prédit que les élections de mi-mandat de cette semaine frapperaient leurs adversaires démocrates là où ça fait mal.

Et comment n’auraient-ils pas pu s’attendre à une victoire aux élections de cette semaine ?

Joe Biden a l’un des taux d’approbation les plus bas de l’histoire.

Presque n’importe qui aurait des taux d’approbation plus élevés que son vice-président, Kamala Harris.

Les deux sont rarement vus en public et encore plus rarement interrogés en public.

C’est parce que ni l’un ni l’autre ne peut répondre aux questions.

Biden a du mal à arriver à la fin d’une phrase, tandis que Harris a tendance à parler d’autre chose.

Tout cela alors que l’Amérique traverse une crise du coût de la vie semblable à la nôtre et un cauchemar économique qui verrait normalement les titulaires éjectés de leurs fonctions.

Certains républicains avaient un plan pour ce qui devait arriver maintenant.

S’il y avait eu un balayage net des victoires républicaines, Donald J Trump en aurait pris le crédit.

Le monstre de Mar-a-Lago aurait alors annoncé sa candidature à la présidence en 2024.

Il en a fait autant allusion. Mais la vague rouge n’a pas eu lieu. Au mieux, il y avait un filet rouge.

Certains héros républicains remarquables, comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis, ont bien réussi.

Mais les candidats oints par Trump étaient un sac très mélangé.

Après cette élection, Trump espérait montrer que c’est son approbation qui compte plus que tout.

Qu’il est le faiseur de rois dans chaque état. L’espoir qu’il puisse faire cette affirmation vient de prendre un sérieux coup. Regardez quelques-uns des candidats qu’il a soutenus.

En Pennsylvanie, Trump a approuvé son collègue star de la télévision “Dr Oz”.

C’est un célèbre médecin de la télévision de jour qui a choisi de se présenter au Sénat.

L’homme contre lequel il courait – John Fetterman – a en fait eu un accident vasculaire cérébral pendant la course. Fetterman peut à peine parler.

Ses apparitions dans la campagne étaient atroces et l’équipe médiatique des démocrates ne pouvait guère dire mieux que “Notre candidat s’est bien comporté pour une victime d’AVC”.

Pourtant, cet homme a battu le célèbre candidat de Trump dans la course au Sénat la plus chère du pays.

Il en était de même pour les candidats approuvés par Trump dans le Maryland, le New Hampshire, l’Ohio et la Virginie.

Et bien que certains candidats soutenus par Trump aient gagné, ils avaient tendance à se trouver dans des États déjà fortement républicains.

Le gros pari de Donald semble donc ne pas avoir fonctionné.

Cette semaine, il a averti son principal challenger républicain – DeSantis – de ne pas se présenter à la présidence en 2024.

Mais après les résultats d’hier, il est difficile de voir comment Trump pense avoir le pouvoir de faire une telle chose.

Il s’est déjà révélé être le président le plus controversé de l’histoire récente.

Pas seulement pour certaines de ses politiques pendant son mandat, mais plutôt pour la manière dont il a quitté ses fonctions.

Ce que Trump a fait en 2020 en refusant de concéder l’élection était sans précédent.

Mauvais résultat pour Trump

Il a divisé davantage une nation déjà divisée. Il a ignoré le principe de la passation pacifique du pouvoir.

Et même lorsque, après l’émeute au Capitole en janvier 2021, Trump a démissionné, il n’a jamais cessé de prétendre que l’élection lui avait été volée.

La raison principale est que Trump déteste être un perdant.

C’est le terme qu’il utilise pour les autres. C’est celui qu’il déteste avoir utilisé de lui-même.

Mais il était le perdant en 2020. Il n’a pas gagné l’élection, et il n’a jamais produit la preuve qu’il l’a fait. C’était du bluff. Un gros bluff laid et dangereux.

Depuis lors, le parti républicain a désespérément essayé de savoir quoi faire avec Trump.

Certains ont tout fait pour lui, et les élections de cette semaine suggèrent que ce n’était pas la meilleure tactique.

Désormais, Trump n’a qu’une décision devant lui. Que ce soit pour courir à nouveau ou non.

La vérité est qu’après les résultats à mi-parcours de cette semaine, je serais surpris qu’il le fasse.

Il pourrait continuer à taquiner la possibilité de rester sous les yeux du public, mais ces résultats étaient mauvais pour lui.

Plus que tout, il aurait aimé voir une vague rouge, en revendiquer la responsabilité et se battre pour les deux prochaines années.

Après avoir vu les résultats cette semaine, il aura une nouvelle prise de conscience.

Que s’il se présente en 2024, il risque de perdre une deuxième fois. Il sera un double perdant et entrera dans l’histoire en tant que tel.

Plus perdante qu’Hillary Clinton. Plus perdant que toutes les autres personnes qu’il a rôties et insultées au fil des ans.

Trump examinera ces sondages et cherchera une issue.

La fin pour lui, peut-être, mais la meilleure nouvelle possible pour DeSantis et les autres républicains qui doivent maintenant se précipiter et reconquérir leur pays.

Vlad est vraiment une mauviette

VLADIMIR POUTINE peut se faire passer pour un homme fort.

Il aime certainement tuer des Ukrainiens et des Russes depuis son bunker à des centaines de kilomètres de la ligne de front.

Mais en personne, il semble que ce soit une grosse vieille Jessie.

Ses conseillers lui ont dit qu’il pourrait être risqué pour lui d’assister à la réunion du G20 la semaine prochaine.

La raison en est qu’apparemment l’un des autres participants pourrait “frapper Poutine au visage avec une paume ouverte”.

Pas une claque, Vlad ! Tout sauf ça !

Il est intéressant de voir à quel point l'”homme fort” de la Russie est réellement frileux.

Il a passé deux ans à se cacher de peur d’attraper le Covid.

Même après que la plupart d’entre nous s’en soient remis, il refusait toujours de s’approcher de tout autre être humain.

Alors il a peur du Covid, terrifié d’une gifle. Si seulement il réalisait ce qu’il faisait subir à son peuple. Sans oublier les Ukrainiens.

C’est quoi la définition d’un psychopathe déjà ?

Absorption massive de soi et manque total d’empathie pour les sentiments des autres.

Que la gifle se produise ou non, cela ressemble certainement à ce plafond.

Méta malédiction

SI vous vivez dans le « métaverse », pouvez-vous vous faire virer dans le monde réel ? 11 000 employés de la société « Meta » de Mark Zuckerberg viennent de découvrir la réponse à cette question. Oui.

Le fondateur de Facebook avait misé gros – plus de 36 milliards de dollars – sur le fait que le Metaverse serait la prochaine grande frontière de la technologie.

Malheureusement, le monde réel n’a pas montré autant d’intérêt pour son faux monde qu’il l’avait espéré.

Je suis désolé pour les gens qui ont été licenciés.

Mais je ne suis pas désolé pour l’échec de la vision de Zuckerberg.

Nous devons travailler à rendre ce monde merveilleux, pas à disparaître dans une alternative fantastique.

Tricherie prince un rôle parfait pour Dominic

L’acteur Dominic West vient de reprendre le rôle du Prince Charles dans la série Netflix de plus en plus fantastique The Crown.

Au fil des saisons, The Crown est devenu de plus en plus détaché de la réalité et de plus en plus des fantasmes anti-monarchie de son créateur républicain.

Cependant, West est un acteur fantastique.

Et lors de l’avant-première étoilée de la série cinq cette semaine, il a fait une grande démonstration d’affection avec sa femme, Catherine Fitzgerald.

Tout cela quelques années seulement après avoir été photographié en train d’embrasser l’actrice Lily James.

Qui sait comment ils se sont réconciliés ?

Mais peut-être que West a dit à sa femme qu’il essayait juste d’entrer dans le rôle qu’il était sur le point de jouer. . .

Les seigneurs listent une insulte

La liste d’adieu de BORIS JOHNSON est enfin terminée, et chacun a ses propres plaintes.

Les travaillistes crient au meurtre bleu à l’idée de dizaines de nouveaux pairs conservateurs, oubliant que Tony Blair a inondé des centaines de pairs travaillistes dans la maison alors qu’il était Premier ministre.

Mais j’ai mon propre boeuf avec la liste.

L’un des nouveaux pairs de Johnson est Ross Kempsell et un autre est Charlotte Owen.

Je n’ai rien contre ni l’un ni l’autre. Sauf leur âge.

Kempsell a 30 ans et Owen est toujours dans la vingtaine. C’est une telle insulte.

Pas seulement parce qu’ils sont plus jeunes que moi. Nous devons tous y faire face en vieillissant.

Plutôt parce que nous sommes maintenant coincés avec ces personnes pour le reste de leur vie.

Ils ont effectivement reçu un salaire à vie financé par les contribuables.

Et c’est juste monumentalement injuste et injuste.

Lorsque David Cameron a nommé la baronne Warsi à la Chambre des lords en 2007, il l’a fait parce qu’elle avait échoué en tant que députée et qu’il voulait la nommer au Cabinet.

Longtemps après son apogée politique pas de bas niveau, elle est toujours là, prenant l’argent public et ajoutant moins que rien au débat public.

Elle n’a plus que 51 ans. Les Lords sont de plus en plus remplis de telles personnes.

C’était autrefois un endroit où les gens allaient prendre leur retraite.

Des généraux militaires, des hommes et des femmes d’État, des titans d’affaires et d’autres iraient ajouter leur sagesse aux débats de la nation.

Maintenant, nous serons coincés avec des gens pendant un demi-siècle ou plus dont la seule expérience de la vie est la politique.

Je dirais que c’est une honte. Mais la Chambre des Lords en est remplie.