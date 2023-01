Oh capitaine, mon capitaine : Gabriel Szturc devient le premier capitaine européen de l’histoire de l’équipe

Gabriel Szturc est le nouveau capitaine des Rockets de Kelowna.

L’équipe n’a pas eu de capitaine au cours des deux dernières semaines après avoir échangé le capitaine Colton Dach aux Thunderbirds de Seattle avant la date limite des échanges dans la WHL.

“Cela signifie beaucoup pour moi d’être nommé capitaine”, a déclaré Szturc. « Je tiens à remercier Bruce et Kris pour cette opportunité, c’est un très grand honneur. Je veux mener les Rockets en faisant les bonnes choses sur et hors de la glace. Je vais continuer à faire les choses que j’ai faites et continuer à être un modèle pour nos jeunes joueurs. J’ai appris des capitaines précédents qu’ils étaient en tête du train menant l’équipe à gagner, c’est ce que je veux faire ici.

Vous aimez le C. pic.twitter.com/PgUOe2f1JF – Fusées de Kelowna (@Kelowna_Rockets) 19 janvier 2023

Szturc devient le 28e capitaine de l’histoire de l’équipe et le premier capitaine européen.

De Cesky Terin, en Tchéquie, Szturc a amassé 80 points (26 buts, 54 passes) en 96 matchs en carrière.

“C’est un vrai leader, c’est quelqu’un derrière qui notre groupe se ralliera et qui suivra ses traces”, a déclaré l’entraîneur-chef des Rockets, Kris Mallette. « C’est un joueur qui arrive chaque jour avec le sourire aux lèvres ; il travaille extrêmement dur à l’entraînement, au gymnase et dans les matchs. En tant qu’Européen, il a travaillé assidûment son anglais, un peu comme tout dans son jeu. Il met toujours tout le monde au défi de faire de son mieux.

Le joueur de 19 ans vient également de remporter une médaille d’argent aux Championnats du monde de hockey junior 2023 où il a récolté huit points (cinq buts, trois passes) en sept matchs.

“Nous sommes tellement excités pour Gabriel”, a déclaré le président et directeur général des Rockets, Hamilton. « Il a gagné le plus grand respect de ses coéquipiers, entraîneurs et fans. Je le félicite et j’ai hâte de voir ses progrès en tant que joueur et notre capitaine.

Né à la fin de 2003, Szturc est admissible au repêchage de la LNH pour la deuxième fois cet été. Il a récemment été classé 181e meilleur patineur en Amérique du Nord par le Bureau central de dépistage de la LNH.

Szturc enfilera le « C » pour la première fois vendredi soir contre les Giants de Vancouver à Langley. La mise au jeu est à 19h30

Les partisans des Rockets auront leur première chance de le voir porter le « C » à domicile samedi soir lorsqu’ils accueilleront Vancouver en ville. La mise au jeu est à 19h05

