Oh bien plus que déranger : ce Winnie l’ourson est terrifiant

Winnie l’Ourson, Porcinet, Christopher Robin et d’autres habitants de Hundred Acre Wood seront de retour sur grand écran ce mois-ci. Ne vous attendez pas à une animation délicieuse, à des chansons fantaisistes ou à des thèmes réconfortants de jeune innocence et d’imagination. Le nouveau film est spectaculairement inadapté aux enfants : il s’agit d’une suite d’action en direct éclaboussée de gore d’un cauchemar, mettant en vedette une paire terrifiante de psychopathes qui commettent des meurtres horribles.

Les méchants ? Pooh et Porcinet eux-mêmes. L’ours de Very Little Brain est maintenant un monstre imposant aux yeux creux, mesurant plus de six pieds de haut, avec un sourire maladroit sinistre sur son visage en silicone jaune. Son fidèle compagnon, qui n’est plus au format de poche, a les défenses et le museau d’un sanglier. Quant à l’adorable Bourriquet mopey, il a été mutilé à mort.

Le titre? “Winnie l’Ourson : Sang et Miel.”

Non, Disney n’a pas perdu l’intrigue. Ce que la société a perdu, cependant, ce sont les droits exclusifs sur certains de ses personnages les plus aimés. Le 1er janvier 2022, le droit d’auteur du livre de AA Milne de 1926, “Winnie-the-Pooh”, a expiré, entrant dans le domaine public et laissant Pooh et ses amis essentiellement à gagner.