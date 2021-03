Jon Rahm est le troisième favori des paris au Masters, classé par Westgate Superbook à 12-1 derrière Dustin Johnson et Bryson DeChambeau. L’Espagnol pourrait suggérer un pari accessoire sur le fait qu’il commence ou termine le tournoi.

Son premier enfant est attendu le week-end des Masters, et Rahm a clairement indiqué où se trouvaient ses priorités.

Tout ce que je peux dire, c’est que si quelqu’un envisage de parier sur moi sur le Masters, réfléchissez peut-être à deux fois car il y a une chance que je doive me retourner et partir cette semaine-là, a-t-il déclaré mardi à partir du Dell Technologies Match Play.

L’objectif donné à sa femme, Kelly, est du 10 au 12 avril. Il a des amis qui lui ont dit que le premier enfant était généralement en retard. D’autres lui ont dit que le premier enfant était généralement précoce. Rahm ne sait pas trop quoi penser, sauf qu’il est enthousiasmé par la paternité imminente.

J’essaye de le prendre un jour à la fois, dit-il. Et je peux vous dire que je suis prêt à y aller à tout moment, pour être honnête. Si cela arrive aujourd’hui, je peux aller à l’hôtel et partir vite. Tellement heureux. C’est tout ce que je peux dire.

La promesse la plus célèbre est venue de Phil Mickelson à l’US Open 1999 à Pinehurst n ° 2. Il a porté un téléavertisseur dans son sac de golf et a dit qu’il partirait si sa femme accouchait avec leur premier enfant. Amy Mickelson a donné naissance à leur fille le lendemain du jour où Mickelson a terminé un tir derrière Payne Stewart.

Si je dois partir cette semaine, j’espère que ça ne vient pas quand je suis en finale et que je dois juste partir après neuf trous, a déclaré Rahm. Ce serait malheureux pour le gagnant, mais c’est ce que c’est. Être père est beaucoup plus important que n’importe quel événement de golf, c’est donc ma tête en ce moment.

LA VOIE NICKLAUS

La Honda Classic avait l’un de ses champs les plus faibles sur la base du classement mondial, non aidé par Brooks Koepka et Daniel Berger étant des retraits tardifs. Il est facile de blâmer le calendrier, et le déplacer selon les probabilités est que la Honda Classic commencera le swing en Floride l’année prochaine n’aide que tellement. Le début de la saison est riche en événements attrayants.

Ce n’était pas très différent dans la prime de Jack Nicklaus, qui n’a jamais joué plus de 18 fois par an dans les années 1970 quand il a remporté huit de ses 18 tournois majeurs. Il a fait face à autant de pression que n’importe qui aujourd’hui.

Vous avez des tournois auxquels vous n’allez probablement jamais participer, simplement parce que cela n’a pas fonctionné, a déclaré Nicklaus lors de la Honda Classic. Et puis tu en as dans lequel tu aimerais travailler. Et j’essayais d’en prendre deux ou trois par an que je n’avais pas joué et j’essayais d’intégrer ça dans le calendrier.

Prenez les années 1972 à 1975 comme un instantané.

Nicklaus a changé son emploi du temps chaque année et a joué 11 tournois différents. Il jouerait à San Diego et à Hawaï un an, à Jacksonville et à Los Angeles le lendemain. Il a joué à Bay Hill et à la Nouvelle-Orléans, et une autre année a joué à Hilton Head.

Nicklaus a joué trois fois entre le Masters et l’US Open au cours de cette période. Le Tournoi des Champions était après les Masters. Nicklaus a joué le Byron Nelson un an et Philadelphie l’autre. Il a généralement joué à Atlanta, mais a également ajouté Memphis et Colonial.

C’est un peu ce que j’ai essayé de faire pour essayer de mélanger un peu les choses, dit-il.

THOMAS ET TIGRE

Même si Justin Thomas et Tiger Woods aiment échanger des barbes, Thomas dit que la conversation commence différemment avec Woods se remettant de graves blessures à la jambe suite à son accident de voiture le 23 février à Los Angeles.

Je veux m’assurer qu’il va bien et qu’il se sent bien, a déclaré Thomas.

Il a dit que son père et Woods envoyaient des textos lors de la ronde finale du Players Championship lorsque Thomas a terminé avec un 68 pour une victoire d’un coup. Thomas a également déclaré qu’il avait eu une conversation vidéo avec Woods la veille du retour de Woods chez lui en Floride.

L’aiguille reste tranchante.

Thomas a essentiellement scellé sa victoire avec son coup de départ le 18 au TPC Sawgrass, un tirage serré qui a serré l’eau et lui a laissé un coin dans le green. C’était un coup audacieux. Ou était-ce un heureux accident?

Il m’a dit que j’avais joué mon coup de départ le 18, ce que je n’ai pas fait, a déclaré Thomas. Je l’ai frappé en plein milieu, je l’ai juste renversé un peu. Mais il est catégorique que je l’ai suivi. Mais je me suis assuré de lui rappeler que je ne l’ai pas fait. C’était exactement là où je devais être.

SEMAINE DE HAGY

Une semaine peut tellement changer. Demandez simplement à Brandon Hagy.

Après s’être remis d’une blessure au dos, il a retrouvé une carte complète du PGA Tour (sans avoir à compter sur une extension médicale majeure) lors de la finale du Korn Ferry Tour en 2019.

Il n’a pas réussi à faire la coupe dans neuf des 17 événements qu’il a disputés, sans top 10. Il aurait perdu sa carte sauf pour la pandémie COVID-19 et la décision selon laquelle personne ne devrait perdre son statut dans une saison plus courte.

La saison suivante n’était pas beaucoup mieux. Hagy a raté sept coupes en 11 départs à l’Open de Porto Rico, sans top 20. Il était bien en bas de la liste alternative à la Honda Classic et était parmi les derniers à se présenter jeudi sans avoir disputé de ronde d’entraînement.

Et puis, un Californien de 30 ans l’a pris à partir de là. Même s’il a reculé avec un 76 samedi, il a terminé avec un 66. Cela s’est transformé en finaliste en solo avec tant de recul dimanche, et cela a fait toute la différence. Avec 763000 $, il a gagné 300 points de la Coupe FedEx et est passé du n ° 172 au n ° 77.

Il est sur le point de verrouiller sa carte pour l’année prochaine.

Cela fait quelques années intéressantes, a déclaré Hagy. De toute évidence, la pandémie, techniquement, j’ai perdu ma carte l’année dernière, mais j’ai toujours l’occasion de jouer ici cette année, j’étais assez loin de la FedEx Cup cette semaine. Mais c’est une bonne semaine pour moi pour préparer le reste de la saison.

DE GARDE

Lucas Herbert a une exemption de sponsor pour jouer en République dominicaine. L’Australien est également le premier remplaçant du Match Play. Cela signifie être à deux endroits, mais peut-être pas à la fois.

Les joueurs doivent participer à un championnat du monde de golf s’ils sont éligibles. Cela signifie que Herbert était à Austin mardi au cas où l’un des 64 joueurs du Match Play se retirerait.

La tournée a déclaré que son plan était de quitter le Texas mercredi matin en supposant que personne ne se soit retiré et de se rendre au complexe de Puntacana pour le début jeudi de l’événement sur le terrain opposé.

DIVOTS

Le champion des Masters Dustin Johnson partage un casier à Augusta National avec Fuzzy Zoeller. … Henrik Stenson est sorti du top 100 mondial pour la première fois depuis novembre 2012.… L’USGA a acquis une sélection d’artefacts du domaine des architectes de renom Pete et Alice Dye. La collection sera conservée au USGA Golf Museum and Library. Il comprend plus de 50 éléments de leur vie et de leur carrière ensemble. … Le championnat Corales Puntacana Resort & Club en République dominicaine couronnera un champion à 182 jours d’intervalle en raison d’un report à septembre de l’année dernière. C’est le moins de jours entre les épreuves du PGA Tour depuis que ce qu’on appelle maintenant le championnat Valspar est passé de l’automne au printemps 2007 (133 jours).

STAT DE LA SEMAINE

Phil Mickelson a terminé 35e au championnat des joueurs et 25e à la Honda Classic. C’était la première fois qu’il affichait des finitions consécutives dans le top 50 depuis février 2020.

DERNIER MOT

Je ne suis pas une fausse personne. Je ne peux pas être une fausse personne. Vous pouvez dire par mes expressions faciales sur le terrain de golf. Je ne peux pas cacher ce que je pense ou ressens. Jon Rahm.