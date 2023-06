Oglesby Summer Fun Fest revient du 15 au 18 juin – Shaw Local

Les agriculteurs ne seront peut-être pas ravis des prévisions claires – un peu plus de pluie atténuerait notre sécheresse modérée – mais les résidents d’Oglesby auront beaucoup de soleil pour le Summer Fun Fest annuel.

Oglesby Summer Fun Fest débute jeudi au parc des expositions d’East Walnut Street, juste à l’ouest de Lehigh Park. L’événement annuel propose des spectacles, de la nourriture, des activités pour enfants et des boissons pour adultes pour les plus âgés. Mieux encore, il n’y aura pas de contrôle des infections ni de restrictions pandémiques cette année.

« Venez au Oglesby Summer Fun Fest pour quatre jours de manèges amusants, de spectacles de vendeurs, de nourriture, de café en plein air et de divertissements musicaux gratuits pour toute la famille », a déclaré Jason Curran, le nouveau maire d’Oglesby, enthousiaste. « Aussi, pour les plus petits, découvrez notre événement Rouge, Blanc et Vélo qui débute à 11 heures samedi. »

Les heures d’ouverture du carnaval sont de 16 h à 23 h le jeudi et le vendredi, de 13 h à 23 h le samedi et de 13 h à 21 h le dimanche. Les bracelets coûtent 30 $ chacun.

Le salon de l’artisanat et des vendeurs aura lieu de 17 h à 21 h le vendredi et de midi à 18 h le samedi et le dimanche. L’événement Rouge, Blanc et Vélo est à 11 h samedi à l’hôtel de ville. Il y en a pour tous les goûts, et le commissaire Tony Stefanelli a encouragé les familles de toute la région à visiter et voir ce qu’Oglesby a à offrir.

« Notre ville est toujours heureuse de recevoir des amis et des voisins de nos environs à un événement toujours sûr d’amuser la famille dans la grande vallée de l’Illinois », a-t-il déclaré.

Les concerts commencent jeudi avec She’s A Maybe de 18h30 à 20h30 suivi de Rok Brigade, un hommage à Def Leppard, de 21h à 23h.

Vendredi, venez voir Mixtape – 80s Tribute Band de 18h30 à 20h30 suivi de Slippery When Wet, the Ultimate Bon Jovi Tribute, de 21h à 23h

Le samedi présente Ladd Sound Productions de 15 h à 17 h. Killing Me Smalls, un groupe de reprises des années 1990, joue de 17 h 30 à 19 h 30. Fooz Fighters, l’hommage n° 1 aux Foo Fighters, se produit de 20 h à 23 h.

Ladd Sound Productions revient sur la scène Oglesby de 13 h à 15 h dimanche. Ensuite, le country rock clôturera le festival avec le River Road Trio se produisant de 15h30 à 17h30, puis Brushville couronnera le week-end de 18h à 21h.

Le feu d’artifice doit commencer dimanche à 21h30.

Jeudi, le jackpot 50-50 s’élevait à plus de 6 500 $, bien que les ventes de billets pendant le festival devaient faire grimper le jackpot beaucoup plus haut.

Des bénévoles sont recherchés pour diverses tâches dont le barman le vendredi de 17h à 20h et le samedi et le dimanche. D’autres plages horaires et tâches doivent être remplies; les personnes intéressées peuvent se renseigner à l’hôtel de ville au 815-883-3389.

Les spectateurs sont invités à être attentifs aux températures qui devraient approcher les 90 degrés jeudi et, surtout, dimanche. Les participants doivent porter des vêtements amples, boire beaucoup d’eau et chercher de l’ombre s’ils ont trop chaud.