Oglesby Native Films Comédie intégrale – Shaw Local

Lui et son film comique ne vont pas directement à Hollywood – sur la route, peut-être – mais Reid Tomasson peut ajouter le mot « cinéaste » à son curriculum vitae.

Tomasson est originaire d’Oglesby et termine un diplôme en cinéma et télévision au Columbia College de Chicago. Alors que le tournage d’un film n’était pas l’une de ses conditions d’obtention du diplôme, le jeune homme de 21 ans a décidé que le moment était venu de prendre place dans le fauteuil du réalisateur.

“C’était plus juste de dire : ‘Nous l’avons fait'”, a déclaré Tomasson. “J’ai toujours voulu faire un film, et nous avons décidé de le faire.”

Le résultat a été “Common Creatives”, une comédie de 90 minutes mettant en vedette Kim “Howard” Johnson. Le personnage de Johnson, Leonard Shaw, est le directeur artistique nouvellement nommé d’un collège communautaire et chargé de monter un spectacle de grand nom sans budget.

Tomasson a écrit, produit et réalisé le film et a rédigé de nombreux one-liners à partir de ses expériences théâtrales à Stage 212, Festival 56, Illinois Valley Community College, Engle Lane et Prairie Art Center. Il a projeté “Common Creatives” le 30 décembre pour des amis de Stage 212 qui ont trouvé sa description du théâtre communautaire hilarante.

“J’ai trouvé le film extrêmement divertissant”, a déclaré Larry Kelsey, un vétéran de l’étape 212. « C’est fait dans un style « faux documentaire », qui m’a toujours séduit, sur les défis de monter une production de théâtre amateur avec des ressources limitées – dans ce cas, extrêmement limitées.

“Ça faisait longtemps que je n’avais pas autant ri devant un film.”

Angie McKenzie, de Streator, ancien membre du conseil d’administration d’Engle Lane, a déclaré que Tomasson avait produit un portrait fidèle du théâtre communautaire – et des gens du théâtre – et avait fait tomber la maison.

“Il est extrêmement créatif et il sait comment entrer dans votre tête et vous faire rire”, a déclaré McKenzie.

Tomasson a déclaré qu’il était un fan de cinéma depuis sa première vision de “Jaws”, et qu’il aimait particulièrement les parodies documentaires telles que “This is Spinal Tap” et “Waiting for Guffman”.

Un jour, il s’est assis et a commencé à écrire un scénario. Après avoir obtenu des commentaires extérieurs, il a commencé à tourner au cours de l’été 2022. Avec un budget restreint, il a dû faire lui-même une grande partie des démarches – “Il y avait beaucoup de multitâches”, a-t-il déclaré – et, de manière prévisible, a rencontré des retards et des dépassements de coûts.

“J’ai vraiment apprécié”, a déclaré Tomasson. « C’était définitivement un processus d’apprentissage. Il y a eu des moments stressants, surtout parce que nous étions autofinancés, mais ce n’était jamais stressant de regretter ou de vouloir arrêter le processus.

Souhaitez-vous jouer dans un film gratuitement ? L’acteur-scénariste Kim “Howard” Johnson a accepté de titrer “Common Creatives” avec une forte remise après avoir lu le scénario du cinéaste Reid Tomasson d’Oglesby. “J’ai vu beaucoup de potentiel”, a déclaré Johnson à propos de la lecture du scénario du premier film de 90 minutes de Tomasson. (Photo fournie par Reid Tomasson)

La clé, cependant, a été d’attraper Johnson, un acteur-scénariste qui enseigne l’écriture comique et qui est un collaborateur de longue date de John Cleese. Grâce à une connaissance mutuelle, Tomasson a approché Johnson et lui a montré le scénario.

“J’ai beaucoup aimé”, a déclaré Johnson. “J’ai vu beaucoup de potentiel et ce qui a vraiment attiré mon attention, c’est que Reid a dit qu’il y aurait pas mal d’improvisation, ce qui est ma spécialité.”

Il y avait suffisamment d’intérêt mutuel pour que Johnson accepte le rôle principal, malgré le maigre budget de Tomasson.

“Je n’ai pas gagné d’argent dessus, mais ça va”, a déclaré Johnson. “Beaucoup d’acteurs n’ont jamais l’opportunité de jouer le rôle principal dans un long métrage. J’ai beaucoup de chance d’avoir cette expérience.

Toute personne intéressée à voir le film peut regarder les projections locales via le groupe Facebook, “Common Creatives Screenings”. Tomasson prévoit également de faire une petite sortie sur DVD.

Tomasson promet qu’il y aura un autre film et il espère poursuivre une carrière à la télévision ou au cinéma, probablement en casting. Bien qu’il ait été ancré dans le théâtre communautaire, il a toujours eu de plus grandes aspirations pour le grand écran.

“J’ai toujours voulu faire du cinéma”, a-t-il déclaré. « C’était mon objectif principal, même avant le théâtre. J’ai toujours su que le théâtre m’aiderait, mais c’était le but.

Kelsey, pour sa part, a déclaré qu’il était convaincu que Tomasson réaliserait ses aspirations professionnelles.

“J’ai vu Reid se développer au cours de nombreuses années à l’étape 212”, a déclaré Kelsey. “Il a une aptitude pour tout ce qui touche au théâtre, ainsi que le talent et le dévouement nécessaires pour soutenir sa vision, quel que soit le projet dans lequel il est impliqué. Je suis sûr qu’il a un avenir au cinéma.”