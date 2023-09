Oglesby imposera des restrictions sur les brûlages et envisage les améliorations à l’hôtel de ville – Shaw Local

Oglesby aura bientôt de nouvelles restrictions sur les brûlages, puisque mardi le conseil municipal d’Oglesby a voté 5-0 en faveur des restrictions proposées sur les brûlages à l’air libre.

Le commissaire Terry Eutis et le maire Jason Curran ont étudié la manière dont d’autres communautés ont limité les incendies et ont spécifiquement cité les actions récentes de Mendota et Spring Valley.

« Nous avons d’autres moyens de nous débarrasser des déchets verts », a déclaré Eutis. « Brûler n’est pas la meilleure solution. »

Il est proposé d’interdire le brûlage le lundi et de supprimer complètement les barils de brûlage. Les feux récréatifs seraient autorisés de 8 h à 18 h du jeudi au samedi.

Par ailleurs, le conseil envisage de rénover l’hôtel de ville, à la fois pour l’embellir et pour créer des espaces de bureaux définis au niveau inférieur.

Le commissaire Rich Baldridge a déclaré que les chambres actuelles devraient être plus belles pour les entreprises potentielles qui réfléchissent à l’opportunité d’investir dans la ville. Baldridge a déclaré qu’il avait reçu une estimation de 34 000 $ d’un entrepreneur local, mais qu’il souhaitait recevoir les commentaires du conseil.

Plusieurs membres du conseil ont exprimé un certain intérêt car Curran a déclaré que le greffier municipal avait besoin de locaux plus grands. Le commissaire Tony Stefanelli a également ajouté qu’une salle de conférence au rez-de-chaussée est nécessaire.

« Je pense que nous pouvons faire mieux », a déclaré Stefanelli.

Eutis a déclaré que 34 000 $ était « un peu élevé », mais n’était pas opposé à des améliorations rentables.

Enfin, un événement de recyclage à l’échelle de la ville est actuellement prévu au printemps 2024 et comprendra l’élimination des téléviseurs. Les participants seront invités à présenter une preuve de résidence en ville.