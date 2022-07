Oglesby fait face à des réparations de puits abrupts – Shaw Local

Les travailleurs d’Oglesby devront réparer les pompes d’un puits de la ville, et ce ne sera pas bon marché.

Lundi, le commissaire Jason Curran a informé le conseil municipal d’Oglesby qu’un dysfonctionnement de la pompe du puits n ° 3 s’annonce coûteux. Il s’est engagé à avoir des coûts plus certains lors de la réunion d’août, mais le chiffre approximatif sera d’environ 70 000 $.

“C’est une de ces choses si nous ne le réparons pas et qu’une autre pompe tombe en panne, il n’y aura pas d’eau”, a déclaré Curran. “C’est un vrai problème.”

Curran a également conseillé aux résidents d’éviter un problème similaire avec les égouts sanitaires en jetant les objets étrangers (couches, chiffons, produits féminins, etc.) dans les ordures et non dans les toilettes.

Séparément, la ville reste en désaccord sur le parking proposé au 246 E. Walnut St.Bien que le maire Dom Rivara ait proposé de réduire la conception de 16 espaces et de limiter l’accès à Walnut Street, les commissaires ne signeraient pas avant d’avoir vu une conception et les problèmes de drainage des résidents sont résolus.

De plus, le conseil a déposé une proposition pour acquérir une propriété épouvantable, située au 663 N. Columbia Ave., pour 818 $.

“Cela aurait une horreur pour le quartier”, a déclaré Rivara, “et donnerait à quelqu’un l’opportunité d’acquérir une propriété.”

Le retard, cependant, est les coûts de démolition et les problèmes fiscaux persistants – des problèmes qui seront abordés plus tard.

Enfin, le conseil a voté 5 contre 0 pour interdire le travestissement de son ordonnance sur l’utilisation des adultes, qui est en cours de révision depuis que les strings ont été portés dans un endroit du centre-ville. L’avocat de la ville, Pat Barry, a déclaré que des recherches avaient montré que l’interdiction du travestissement serait jugée inconstitutionnelle si elle était portée devant les tribunaux.

Ce n’est peut-être pas le dernier changement, cependant. Au cours de la discussion du conseil, plusieurs commissaires se sont prononcés en faveur de la refonte de l’ordonnance.

“Le tout est très daté”, a déclaré Barry.

Dans d’autres matières, le conseil: