Oglesby dit aux assureurs Carus : payez

Les assureurs de Carus LLC ont proposé de rembourser 85% de la perte d’équipement d’Oglesby suite à l’incendie du 11 janvier. Oglesby a dit non et attend plus.

Le commissaire Terry Eutis a déclaré au conseil municipal d’Oglesby que le service d’incendie avait perdu 21 000 $ en équipement et s’était initialement vu offrir un remboursement de 50%, qui a été refusé. Puis vint l’offre à 85%.

« Nous avons de nouveau rejeté cela, et nous n’accepterons rien de moins que 100% », a déclaré Eutis.

Plus tôt ce mois-ci, La Salle a reçu un remboursement complet de 130 913 $ pour l’équipement d’incendie endommagé, selon un communiqué de presse publié par la société. Un échevin de La Salle a appelé Carus à effectuer un remboursement complet lors d’une réunion du conseil avant l’annonce. La Salle a subi les pires pertes, selon son chef des pompiers Jerry Janick.

Carus n’a pas eu de commentaire à ajouter lundi, mais a déclaré qu’il ferait un suivi s’il y avait plus d’informations à ajouter de son point de vue.

Par ailleurs, le service d’incendie d’Oglesby recevra un nouveau camion tendre (également appelé camion-citerne). Bien que le total soit de 433 000 $, le coût sera couvert par une subvention de 200 000 $ et la majeure partie du reste sera financée sur 15 ans à un taux à déterminer. La part déboursée de la ville sera d’un peu plus de 43 000 $.

« Si nous ne l’avons pas solidifié d’ici le 1er juillet, nous perdons le camion qu’ils nous réservent », a déclaré Eutis. Le conseil a voté à l’unanimité pour approuver l’achat.

Enfin, le commissaire Tony Stefanelli a annoncé que des permis avaient été obtenus pour démolir les restes de Cindy’s le 39, qui a été détruit par un incendie en avril.

Dans d’autres matières, le conseil:

Approbation d’un accord avec Connecting Point pour fournir la plupart des services informatiques de la ville

Prévue une réunion de travail à 18h le mercredi 28 juin

Oglesby Summer Fun Fest a fait l’éloge de diverses manières, qui a produit une excellente participation et aucune infraction criminelle notable