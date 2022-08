Ogle County Brewery étend ses opérations à l’ancien théâtre – Shaw Local

OREGON – Les propriétaires de la brasserie du comté d’Ogle étendent leurs opérations et espèrent relancer davantage le centre-ville de l’Oregon dans le processus.

Les copropriétaires Joshua Skinner, Brian Wynn et Mike Blasciak ont ​​acheté l’ancien théâtre de la ville – situé au 110 N 4th St., Oregon – avec l’intention de rénover le bâtiment. Il se trouve à seulement deux lots au nord de l’emplacement de la brasserie du comté d’Ogle, à l’angle nord-ouest des routes 2 et 64 de l’Illinois, dans le centre-ville de l’Oregon.

La partie arrière du théâtre sera utilisée par eux pour brasser, mettre en conserve et distribuer de la bière Ogle County Brewery, a déclaré Skinner. Ils prévoient de louer deux vitrines à l’avant, chacune d’environ 1 200 pieds carrés, a-t-il déclaré.

“[The theater drew us because] il était disponible et la proximité du restaurant actuel », a déclaré Skinner. “De plus, nous voulions garder notre production dans l’Oregon, au lieu d’aller dans une autre ville.”

Skinner a déclaré que lui et ses copropriétaires étaient tous originaires de la région et avaient de la famille et des amis à proximité, ce qui les a motivés à rester dans l’Oregon.

“La ville a été très utile en travaillant avec nous et en voulant que nous restions là-bas”, a-t-il déclaré.

Les responsables de la ville de l’Oregon et l’équipe de développement économique ont travaillé pendant plus d’un an pour trouver une entreprise de réparation ou de rénovation de théâtre pour acheter le bâtiment, a déclaré Liz Vos, directrice exécutive de la Chambre de commerce de la région de l’Oregon. Une compagnie de théâtre qui était intéressée a fini par se retirer, a-t-elle déclaré.

“Les petits théâtres ne grandissent pas vraiment ou n’étendent pas leurs opérations en ce moment”, a déclaré Vos. « Les gens n’achètent et ne rénovent plus les théâtres. Au moins de cette façon, le théâtre est sauvé et nous avons de nouvelles choses en croissance et des entreprises prospères dans l’Oregon.

L’ancien bâtiment du théâtre a été vendu pour 15 000 $ le 8 juillet, selon MLS.com, un service d’annonces immobilières utilisé par de nombreux agents immobiliers. Il a été initialement mis en vente le 14 août 2019, pour 55 000 $.

“[This sale] signifie que le bâtiment du théâtre historique sera sauvé et restauré », a déclaré Vos. «C’est devenu un peu effrayant là-bas pendant une minute. La ville de l’Oregon a demandé à des architectes de se pencher sur la question et il nous restait environ six mois avant de devoir entamer des discussions sur la démolition.

Un calendrier pour les rénovations n’a pas encore été établi, a déclaré Skinner. Au moins, le toit sera réparé dans les six prochains mois, a déclaré Vos.

“Cela prendra du temps”, a déclaré Vos. “Ils vont bien faire les choses et prendre leur temps.”