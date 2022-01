Ogbeche menace de battre plus de records alors que l’Odisha FC affronte le Hyderabad FC

Une place dans le top quatre sera à gagner mais pour cela l’Odisha FC devra apprivoiser Bartholomew Ogbeche et Hyderabad FC en Super League indienne 2021-22 au Tilak Maidan Stadium jeudi. Hyderabad est en tête du classement pour le moment et restera sur place à moins que le Chennaiyin FC ne batte Bengaluru mercredi. Pour les Nizams, le meilleur buteur de la ligue, Ogbeche, est pour le moins en feu. Le Nigérian a fait un triplé contre le SC East Bengal l’autre jour, mettant au fond des filets presque tout ce qui lui a été lancé.

Le coup du chapeau d’Ogbeche qui a encore une fois propulsé Hyderabad en pole position, a permis à son total de buts de passer à 12, le plaçant sur la vitrine de la course au soulier d’or.

Après avoir décroché un autre record, Ogbeche visera désormais les prochains grands – devenant le meilleur buteur de l’histoire de Hero ISL et devenant le premier joueur à marquer 50 buts dans la compétition. Il compte actuellement 48 buts.

Odisha, quant à elle, entre dans le match après avoir gardé deux feuilles blanches consécutives, ce qui réconfortera l’entraîneur par intérim Kino Garcia. Arshdeep Singh a semblé composé sous la barre, tout comme leur ligne de fond, bien que leur test décisif soit jeudi contre Hyderabad d’Ogbeche.

Odisha a pris l’élan pour eux au cours des quatre derniers matchs où ils ont récolté deux victoires, un match nul et une défaite solitaire contre les Kerala Blasters.

«Nous savons que Hyderabad peut jouer au football offensif et ils ont un entraîneur expérimenté. Mais, nous utiliserons nos armes pour les déconcerter. Gagner sera un coup de pouce pour nous, mais nous réalisons qu’il reste neuf matchs à disputer. Nous pensons que nous pouvons être en demi-finale, mais nous cherchons à construire régulièrement et à être prêts pour les matchs finaux », a déclaré Garcia.

Pour Hyderabad, seulement deux défaites en 12 matches signifient qu’ils sont en pleine forme et sur la bonne voie pour une place en séries éliminatoires. Dans cette quête, l’entraîneur-chef Manolo Marquez croira que son équipe peut récolter tous les points du match d’Odisha, en particulier après leur performance dominante contre le SC East Bengal. Non seulement Ogbeche, mais la défense avait également l’air bien. Asish Rai était plus impressionnant que jamais et Aniket Jadhav est également venu à la fête non seulement pour son objectif, mais aussi pour l’ensemble de l’industrie.

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, Hyderabad a infligé à Odisha une raclée 6-1. « Le score aurait pu être 6-1 mais ils nous avaient menacés quand ils ont égalisé. Il n’y a pas beaucoup de différence entre les équipes dans la ligue. Ils ont changé de manager depuis mais ont gardé le même style », a déclaré Marquez avant le match.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.