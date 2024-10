OFIS Arhitekti transforme une imprimerie brutaliste en Slovénie en bureaux

Le studio slovène OFIS Arhitekti a transformé la structure brutaliste d’une ancienne imprimerie de Ljubljana en un immeuble de bureaux qui « préserve la mémoire de son ancienne utilisation ».

Le studio a rénové l’imprimerie Mladinska Knjiga, conçue à l’origine en 1966 par le moderniste slovène Savin Sever et considérée comme un exemple important de l’architecture slovène d’après-guerre, après qu’elle soit tombée dans un état de délabrement.

Malgré son importance architecturale, le bâtiment a été peu utilisé après l’arrêt des activités d’impression en 2009. Après une série d’utilisations entre-temps, OFIS a transformé la structure en bureaux pour les entreprises créatives.

Reconnaissant son importance en tant qu’élément du patrimoine architectural et industriel, OFIS Arhitekti a cherché à rénover et à moderniser le bâtiment en béton avec sensibilité d’une manière qui honore les plans originaux de Sever.

« Au cours des dernières décennies, plusieurs bâtiments de l’opus de Sever ont été démolis », a déclaré à Dezeen le chef du projet Matevz Granda.

« Bien que Sever lui-même prône les principes du fonctionnalisme et l’idée selon laquelle, une fois qu’un bâtiment ne remplit plus sa fonction, il doit être remplacé par un nouveau, ces démolitions étaient tragiquement inutiles et étaient principalement le résultat d’intérêts économiques », a-t-il déclaré. a continué.

« En revanche, l’ancienne imprimerie a été respectueusement rénovée et a reçu une nouvelle vie. »

Les grandes salles d’impression de la structure étaient bien adaptées pour abriter des bureaux ouverts, c’est pourquoi OFIS a limité les modifications au minimum, à l’exception de l’introduction d’une isolation thermique supplémentaire.

Une partie de cela a été réalisée en modifiant l’extérieur pour refléter les plans originaux de Sever visant à ce qu’il soit revêtu de panneaux de ciment, qui ont été remplacés par des maçonneries afin de réduire les coûts au moment de la construction.

Une série de lucarnes à angle distinctif qui traversent chaque module du bâtiment ont également été améliorées avec du vitrage supplémentaire pour améliorer leurs performances thermiques.

« La structure fine, pleine de ponts thermiques, servait à l’origine à évacuer l’excès de chaleur généré par les presses à imprimer », explique Granda. « Maintenant, il fallait inverser le principe. »

« Nous avons relevé ce défi avec une isolation thermique à l’intérieur du bâtiment et des vitrages supplémentaires, qui ont permis aux prismes de verre d’origine du toit de rester intacts », a-t-il ajouté.

La modification la plus importante a été l’introduction d’une nouvelle entrée sur le côté sud du bâtiment, qui mène à un grand hall centré autour d’un escalier « monumental » et d’une ancienne machine à imprimer conservée.

À l’intérieur, trois sections distinctes qui divisaient à l’origine le plan dans le sens de la longueur ont été conservées, les deux zones extérieures étant utilisées pour abriter des bureaux décloisonnés avec de grandes fenêtres et la zone centrale transformée en club de fitness.

« L’escalier amphithéâtre crée une sorte de place urbaine à l’intérieur du bâtiment, accueillant les personnes qui entrent et servant de point de rencontre », a expliqué Granda.

« Il offre également un lieu où des événements et des spectacles peuvent avoir lieu, et contient une partie des machines d’impression du bâtiment d’origine qui préserve la mémoire de son ancienne utilisation », a-t-il ajouté.

OFIS Arhitekti est dirigé par Rok Oman et Spela Videcnik. D’autres travaux récemment réalisés par le studio comprennent une extension en boucle d’une villa des années 1930 dans la banlieue de la ville et une maison géométrique recouverte de carreaux de briques rouges.

La photographie est de Janez Martincic.