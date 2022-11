Offset réagit à la mort de Takeoff avec un discours lors de ses funérailles : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Décalage rendu hommage à Décoller alors qu’il assistait aux funérailles du rappeur le 11 novembre – dix jours après que Takeoff a été tragiquement tué par balle à Houston, au Texas. Jusque-là, le rappeur “Only You”, 30 ans, est resté silencieux sur le décès de son ancien coéquipier de Migos. Et dans une vidéo récemment publiée des funérailles de Takeoff, que vous pouvez voir ci-dessous, nous pouvons maintenant supposer que le silence d’Offset était probablement dû au fait qu’il est extrêmement bouleversé par la mort de son ami.

@dreaxsc Hors plateau prenant la parole lors des funérailles de décollage ♬ son original – Drea

“[Takeoff] a changé la culture de la musique pour toujours », a déclaré Offset lors de son discours émouvant lors des funérailles. Puis, tout en luttant pour garder son sang-froid et retenir ses larmes, il a poursuivi : « Seigneur, donne-nous de la force. Donne-nous juste un peu de force… Je ne veux pas te questionner, mon Dieu, mais je ne comprends pas. Je ne te comprends pas parfois. Et je crois en toi, Père.

Décollage, dont le vrai nom est Bal Kirshnik Khari, a été tué dans une fusillade au 810 Billiards and Bowling à Houston. La police s’est précipitée sur les lieux à 2 h 30 le 1er novembre. La star de Migos a été déclarée morte sur les lieux, après avoir reçu une balle dans la tête et le cou. Bien qu’ils n’aient pas partagé les noms des victimes à l’époque, la police a confirmé qu’une personne était “décédée à son arrivée” dans un tweeter.

Offset et Takeoff ont formé Migos, avec Quavo, en 2008. Le groupe a connu un succès précoce avec son single “Versace” en 2013 et a sorti quelques mixtapes différentes au cours de ses premières années. Le groupe a sorti son premier disque Nation riche Yung en 2015. Migos est devenu viral avec leur tube de 2016 “Bad and Boujee”, qui figurait sur leur disque de 2017 Culture (le premier des trois albums d’une trilogie, qui s’est conclue en 2021). Le groupe a été nominé aux Grammys dans la catégorie Meilleure performance rap et Meilleur album rap pour “Bad and Boujee” et Culture, respectivement en 2018.

Après la sortie du groupe Culture, ils ont été propulsés à un nouveau niveau de renommée, collaborant avec des tonnes d’autres stars majeures de toute l’industrie de la musique, notamment en figurant sur un Katy Perry chanson et collaborations accueillantes de la part de Travis Scott, Drake, Nicki Minaj et beaucoup plus.

Avant la mort de Takeoff, la rumeur disait que Migos s’était séparé. Bien qu’aucun des membres n’ait jamais déclaré publiquement que le groupe était terminé, Offset et sa femme Cardi B Décollage et Quavo non suivis sur Instagram en mai. Après que Cardi et Offset aient cessé de suivre les membres de Migos, Quavo et Takeoff sont apparus sur le Grands faits podcast début octobre et a fait un commentaire sur la «fidélité» lorsqu’on l’a interrogé sur la possibilité d’un autre album. “J’ai juste l’impression que nous voulons voir notre carrière en duo, parce que vous savez que nous venons d’une famille fidèle”, a déclaré Quavo.

Même si une rupture entre le groupe n’a jamais été confirmée, Quavo et Takeoff se sont associés pour un album sans Offset : Construit uniquement pour les liens Infinity. Il a frappé les services de streaming début octobre, et bien qu’il ait présenté deux des membres fondateurs du groupe, il n’a pas été publié sous le nom de Migos. Il est apparu qu’Offset avait abandonné ses camarades de groupe après avoir abandonné le premier single sans lui.