Offset publie les premiers commentaires publics depuis le décès de Takeoff

Il est encore très difficile de concilier le fait que Takeoff ne se promène plus parmi nous dans le physique. C’est toujours une tragédie chaque fois qu’un jeune est enlevé brusquement à ses proches, mais il y a quelque chose de particulièrement décourageant dans cette mort. Cela ne semble tout simplement pas réel.

Si nous ressentons cela en tant que fans, étrangers et membres de la culture, nous ne pouvons même pas commencer à imaginer la douleur écrasante que la famille et les amis de Kirsnick Khari Ball ressentent en ce moment. Surtout ses frères Quavo et Offset. Jusqu’à présent, nous avions entendu parler de Quavo, Cardi B et d’autres personnes proches de Take, mais nous n’avions naturellement pas entendu Offset à part les commentaires qu’il avait faits lors des funérailles à Atlanta la semaine dernière.

Aujourd’hui, l’homme né Kiari Kendrell Cephus a laissé tomber une lettre à son frère sur Instagram qui vous fera monter les larmes aux yeux. Chaque mot est aussi pénible à lire qu’il l’a sans doute été à écrire.

Nos pensées et nos prières continues vont à tous ceux dont la vie a été bouleversée par le décès violent et prématuré de Takeoff. Cette deuxième diapositive de Offset étreignant son frère lors d’une séance photo est une image qui vivra à jamais dans nos esprits.