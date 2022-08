Offset publie le visuel du single solo “54321” produit par Baby Keem

Offset a sorti son premier single solo depuis la rumeur de rupture de Migos produite par son collègue rappeur Baby Keem.

Offset revient dans son sac de musique solo au milieu des rumeurs selon lesquelles les Migos se sont séparés. Plus tôt cette année, Quavo et Takeoff ont annoncé un nouveau groupe, Unc & Phew, laissant tout le monde s’interroger sur le statut des Migos.

Même après la sortie du nouveau duo “Hall de l’hôtel“, Offset est resté silencieux sur tous les problèmes qui pourraient se produire dans les coulisses. Quavo a également été repéré par des paparazzi et a gardé le silence sur les rumeurs de rupture.

Offset publie un visuel pour le single solo “5 4 3 2 1” produit par Baby Keem

Apparemment, alors que Quavo et Takeoff se lançaient dans leur nouveau voyage en duo, Offset se préparait pour sa course en solo et son premier single est enfin là.

Hier soir, Offset a sorti son nouveau single « 5 4 3 2 1 » via Motown Records qu’il a mis en avant toute la semaine sur les réseaux sociaux. Dans une tournure surprise, le single est produit par Baby Keem. La vidéo de “54321” montre Offset s’amusant comme jamais dans un parc d’attractions tout en mélangeant des plans de lui à l’étranger. Offset qui est complètement paré de raps Balenciaga depuis un bateau pirate qui s’incline et sur une balançoire suspendue au-dessus du sol.

Offset a récemment promis que son album solo est en route avec une tonne de nouvelles musiques, mais pour l’instant, vous pouvez profiter de son dernier single ci-dessous.