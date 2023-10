Offset parle d’une relation avec Quavo et Kenneth Petty

Compenser laissé tomber Le club du petit-déjeuner et a parlé de sa relation avec Quavo, ainsi que de sa dispute avec le mari de Nicki Minaj, Kenneth Petty.

Toute l’année, Offset a teasé la sortie de son deuxième album solo et le moment est enfin venu. Son album Déclenchez-le arrivera ce vendredi et il est en plein mode promo.

C’est dans cet esprit qu’il est passé Le club du petit-déjeuner et l’un des sujets principaux était sa relation actuelle avec Quavo. Les anciens membres du groupe se sont réunis en l’honneur du dernier décollage et n’ont pas été revus ensemble depuis.

Selon ChaudNouveauHipHoptout va bien entre les deux mais l’obligation n’est pas destinée à la consommation publique.

« En fin de compte, c’est mon frère », a déclaré Offset. « Mais ça va, mon frère, nous venons de nous connecter à Paris », a-t-il ajouté. Set a également révélé qu’ils s’utilisaient tous les deux comme instrument dans le processus de deuil. « Ce n’est pas destiné au public » « C’est le problème quand c’est comme ça… Tout n’est pas fait pour que le public fasse du kiking. Tout le monde veut que nous soyons comme… Mais nous devons quand même avancer dans nos propres mondes », a-t-il poursuivi en expliquant. « En fin de compte, » tout n’est que amour.

Au cours de l’interview, Offset était prêt à discuter de tout et de rien, même de sa crise avec le mari de Nicki Minaj.

Comme indiqué précédemment, Kenneth Petty et Offset ont eu une querelle en ligne qui découlait du fait qu’il avait envoyé un message privé à un ami de Petty qui menaçait sa femme Cardi B. D’une manière ou d’une autre, cela a conduit Kenneth et l’homme d’un quartier de New York à rechercher Set qui se trouvait au Colorado. avec Deion Sanders.

Petty a été assigné à résidence après l’incident, ce qui a amené beaucoup à penser que le rappeur d’Atlanta avait parlé à la police. Mais selon le membre de Migos, c’est loin d’être la vérité.

« Bon sang, non ! dit Offset. « La police ne m’appelle jamais. Ils ne me donnent pas de numéro. Mec, s’il te plaît. Je ne ferais jamais de conneries comme ça. Je préfère rester dans la rue plutôt que de faire des conneries comme ça. Toute cette merde de blague. Un homme adulte qui fait des conneries comme ça… Je ris juste de des conneries comme ça.

« Je suis tout simplement trop vieux pour participer à des conneries comme ça », a-t-il ajouté. «Je pense que parfois les négros veulent que tu sois dur. Mais quand tu t’effondres, ils te traitent de stupide.

De plus, Set a ajouté qu’il s’était battu trop dur pour échapper à toute cette énergie et se retrouver aspiré à nouveau. Lorsque les Migos ont décollé pour la première fois, Offset était en prison et lorsqu’il a été libéré, son casier judiciaire leur a coûté de l’argent. Désormais beaucoup plus sage et évitant les ennuis, il est clair qu’Offset n’a pas oublié ces moments.

Vous pouvez regarder son interview au Breakfast Club ci-dessous.