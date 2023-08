Offset parle de la rumeur de tricherie de Cardi B et admet qu’il a menti – Hollywood Life

Compenser apparu sur le En haut avec Angela Yee podcast le 31 juillet et a parlé d’un récent message Instagram qu’il a publié (et finalement supprimé). Dans le message, il a accusé sa femme, Cardi B, de le tromper, en écrivant: « Ma femme f ***** an **** on me gang, vous tous n ***** savez comment je viens. » Dans la nouvelle interview, il a confirmé qu’il était « vraiment allumé » au moment où il a écrit le message et a déclaré qu’il l’avait fait pour menacer Cardi lors d’un combat.

« C’est ma femme, je l’aime à mort, et nous faisons des allers-retours », a-t-il expliqué. « Si vous avez une femme de New York… c’est un pitbull. Elle devient un peu folle à la bouche. Et j’étais vraiment allumé ce soir-là. J’ai eu un petit Casamigos. J’étais allumé. Et nous faisons des allers-retours, et je me dis : ‘Regarde ça…’ »

Le rappeur Migos a ajouté que lui et Cardi étaient tous les deux « fous » et que cela les rend « fous l’un pour l’autre ». Il a également dit à Angela qu’il n’aborderait plus la situation. « La suppression [of the post] était suffisant », a déclaré Offset. « En fin de compte, ces gens ne savent pas vraiment ce qui se passe avec nous pour de vrai. »

Cardi a précédemment nié les allégations de tricherie de son mari, qui ont été faites fin juin 2023. « Vous ne pouvez pas m’accuser des choses dont vous savez que vous êtes coupable », a-t-elle déclaré dans un enregistrement vocal sur Twitter, faisant référence à Offset. infidélité passée. « Et je vois qu’il est facile pour vous de tout rejeter sur moi. Ne faites pas attention à ce paysan, vous tous. Ce putain de merde est en spirale et pense à la merde. Je pense que parfois ma mère ***** oublie que je suis Cardi B. Si je donnais ce p **** à quelqu’un, ce serait sorti.

Pendant ce temps, Offset a abordé ses scandales de tricherie passés sur le podcast Angela Yee. Le rappeur a d’abord été infidèle à Cardi peu de temps après leur mariage en 2017. Elle a également demandé le divorce en 2020 après une autre infidélité présumée, mais a finalement annulé la scission. « Quand j’ai fait ça, j’étais dans un espace différent », a expliqué Offset. « J’étais jeune, je venais de me marier. Je reçois beaucoup d’argent. En fait, c’était de la communication. Je ne disais pas mes désirs et mes besoins et vice versa.

