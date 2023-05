Offset parle de donner un coup de pied à la codéine, de son nouveau projet et de perdre son décollage

Offset orne la couverture de Variety et parle du décès de Takeoff, son nouvel album, et de l’abandon de Codeine.

Peut-être que la meilleure partie de regarder un artiste est sa croissance inévitable dans la musique et dans sa vie. Offset ancien du groupe MIGOS entre dans une nouvelle ère de sa vie et s’ouvre sur les changements avec variété. Offset orne la couverture de la couverture de Variety de cette semaine où il révèle qu’il a mis bas maigre et veut le faire savoir.

« J’ai mis du maigre », dit-il. « J’ai bu toute ma carrière. Cela m’a ouvert l’esprit, mais je n’ai jamais pensé que cela m’aidait à créer. J’ai envie de dépasser cela, de nettoyer et de faire passer ce message.

Alors que passer pleinement à un artiste solo peut être effrayant après avoir été dans un groupe pendant si longtemps, Offset embrasse le changement et a du soutien. Offset fait l’éloge de sa « meilleure amie » et de sa femme Cardi B, qui, selon lui, a toujours le dos.

« Elle m’a toujours soutenu, à tort ou à raison. Nous sommes tous les deux sur la même mission de nous rendre meilleurs. Le social est son point fort, alors j’écoute ses conseils sociaux. Et moi, c’est la musique, mais je joue en coulisses ; c’est ma femme donc je veux m’assurer qu’elle gagne. « Nous sommes une super équipe, poursuit-il. «Nous sommes une centrale électrique à ce stade – le statut d’icône. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en la famille. Nous allons toujours continuer à gagner.

Cardi B se joint à la position d’Offset et rend les louanges à son mari.

«Ce que j’apprécie chez mon mari», dit-elle, «c’est que peu importe le problème que j’ai personnellement ou professionnellement, je sais qu’il prendra soin de moi et de notre famille. C’est géré. Je sais que j’ai un homme qui me soutient pour de vrai. Je le soutiens pleinement dans ce nouveau chapitre de sa carrière musicale.

En parlant de la carrière solo d’Offset, il ne pouvait pas vraiment parler de son album et de sa situation avec MIGOS ou Quality Control en raison de problèmes juridiques. Cependant, quelques détails ont été divulgués sur le projet à venir, y compris les fonctionnalités de l’album. Travis Scott, Future, Chloé Bailey, Latto et Cardi. Dans l’interview, il présente également en avant-première sa dernière chanson avec Takeoff. L’interview révèle de manière intéressante que Offset n’est pas biologiquement lié à Quavo ou Takeoff, mais plus à des amis d’enfance qui ont conquis le monde ensemble. Lorsqu’on lui demande de mettre des mots sur ses sentiments à propos de Takeoff, le ton de l’interview change avant de se terminer brusquement.

« C’est difficile pour moi de parler de merde en ce moment », dit-il. « Je n’ai jamais parlé de ce genre de choses. Sérieusement. Parler de Take est difficile, mec », dit-il, presque en chuchotant. « Parler de toute cette merde est difficile. C’est pourquoi je ne le fais pas, pour être honnête. Cette merde fait mal. Comme, ça va me mettre dans une humeur, et je ne veux pas me mettre dans cette humeur. Certaines choses que je ne dis jamais à personne. Il n’est pas ici. Cette merde semble fausse, mon frère », dit-il en secouant la tête face à l’irréalité de la situation. «Je passe ma journée à penser que c’est faux. Et je n’en dis rien à personne. « Je pense que je dois faire une pause. »

Offset n’est jamais revenu pour terminer l’interview seulement pour dire « bonne nuit ». Il y aura plus à dire à l’avenir de Offset alors que son prochain album est en route. L’album devrait être l’une des plus grosses sorties d’Universal cette année.