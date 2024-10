Un concert présenté par Offset au Durham College d’Oshawa jeudi soir a laissé les étudiants frustrés après que le rappeur se serait présenté avec quatre heures de retard, ce qui aurait entraîné des huées et des appels à remboursement.

L’événement, organisé par la Durham College Students Association (DCSA), a eu lieu le 17 octobre au Bond Street Event Centre situé au 44 Bond St. E., à Oshawa, et faisait partie de la série « Year-End Concert » de l’école. .

Les billets pour l’événement 18+ étaient au prix de 25 $, les participants devant fournir une pièce d’identité valide émise par le gouvernement et une preuve de leur statut d’étudiant actuel. Les étudiants étaient également autorisés à acheter un billet supplémentaire pour un invité non universitaire, à condition qu’ils les accompagnent au moment de l’entrée.

Offset, qui s’est fait connaître au sein du trio hip-hop Migos, connu pour des tubes comme Bad et Boujee et Sauté– s’est également imposé comme artiste solo avec des morceaux comme Poids et Ric Flair Goutte à Goutte.

En plus de sa carrière musicale, Offset est largement reconnu pour sa relation très médiatisée avec le rappeur Cardi B, avec qui il partage deux enfants. Le couple a demandé le divorce une deuxième fois cet été, après une précédente demande de divorce en septembre 2020, lorsqu’ils se sont ensuite réconciliés.

Le concert d’Offset devait commencer à 19 heures, mais a été retardé de plusieurs heures, la célébrité ayant été vue en train de fumer à l’extérieur pendant que les participants attendaient à l’intérieur.

Une vidéo TikTok partagée par l’utilisateur @ breannaa28 a capturé des moments de la performance après qu’Offset soit finalement monté sur scène, montrant la foule chantant et passant un bon moment.

Cependant, une autre vidéo capturée par l’utilisateur d’Instagram @carmeelio montre des membres du public brandissant leur téléphone affichant le mot « REFUND ». On ne sait pas si la vidéo a été prise avant ou après le concert.

Certains utilisateurs ont afflué vers la section des commentaires pour partager leur point de vue sur la situation.

« Mauvaise planification pour arriver avec une si petite fenêtre. Pas de soundcheck prévu ? Et puis il était dehors pour refroidir l’homme connu pour ne se soucier que de lui-même et cela le prouve », a déclaré un utilisateur.

Un autre utilisateur a répondu : « Qui, sensé, paierait réellement pour voir Offset ?! Genre, il t’a arnaqué ? Oh, il était en retard ?! Oh, il n’a pas joué ?! Bien! Avez-vous entendu ses « chansons » ?! Avez-vous vu son comportement ?! À quoi t’attendais-tu ?

« Il n’a joué que 15 à 20 minutes environ, puis a mis fin au concert », a écrit un autre utilisateur.

Selon la page de l’événement du Durham College, il a été indiqué qu’aucun remboursement ne serait accordé pour des problèmes d’entrée liés à une pièce d’identité incorrecte, mais on ne sait toujours pas comment les organisateurs répondront aux préoccupations soulevées lors du concert lui-même.

Aucun commentaire officiel n’a été fait par les organisateurs du concert ou par l’équipe d’Offset concernant le retard ou les demandes de remboursement.

—Photo de couverture via DCSA et @carmeelio

