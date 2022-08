Offset, Fabolous & More assistent à la soirée “God Did” de DJ Khaled

Dieu l’a fait !

DJ Khaled a célébré son dernier projet étoilé “God Did” avec une soirée de sortie d’album épique qui a fait ressortir Décalage, Fabuleux, Shenseea, Victor-Cruz, Dave Estet plus encore pour de bonnes vibrations (et un contenu de qualité) à New York.

Parmi les autres invités notables figuraient la star du rap britannique Gigg, L’évêque blingy Lamor Whitheadet célèbre ami/documentariste de Kanye Coodie.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

La fête animée a complété le nouvel album de Khaled, “God Did”, mettant en vedette tout le monde et la maman de leur maman, y compris Jay Z, Canard, Kanye, Eminem, Avenir, Petit bébé, Lil Wayne, Rick Ross, Travis Scottet beaucoup plus.

Donner le ton à l’album alimenté par le battage médiatique est le premier single “Staying Alive” mettant en vedette Drake et Lil Baby dans la dernière de leurs collaborations dignes d’intérêt.

Regardez la vidéo ci-dessous :

D’autres collaborations classiques Khaled/Drake incluent les 3x Platinum “POPSTAR”, 3x Platinum “For Free”, Platinum “GREECE” et les bangers certifiés Gold – “To The Max”, “I’m On One” (avec Drake, Rick Ross et Lil Wayne), “No New Friends” (avec Drake, Rick Ross et Lil Wayne), et plus encore.

Jusqu’à présent en 2022, l’adorable DJ a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a fait la une des journaux avec une apparition aux Oscars où il a ouvert le spectacle.

Il a également déclenché le spectacle de mi-temps NBA All-Star avec une performance étoilée, a été présentateur, deux fois, aux Billboard Music Awards, et a récemment suscité des chuchotements bruyants avec des commentaires récents sur un potentiel Verzuz contre DJ Drame.