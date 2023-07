Offset et Cardi célèbrent le 5e anniversaire de Kulture Kiari Cephus

Kulture Kiari Cephus a organisé une fête digne d’une princesse, avec un cadeau coûteux à son poignet.

La fille de Cardi B et Offset a eu 5 ans lundi et elle a été célébrée par sa famille à l’American Dream Mall dans le New Jersey où le tot a apparemment organisé une fête sur le thème de la super Mario Bros personnage, la princesse Peach.

Cardi a récapitulé le grand jour de sa fille sur IG, y compris une photo de son fils Wave, 1, tenu par son père…

et un moment comique de son twerk tout en travaillant une robe rose vif et des baskets.

Le look de Cardi correspondait au justaucorps rose et au tutu de sa fille que la fière maman a postés sur Instagram.

Le sac Birkin rose de Kulture a également été repéré dans le carrousel de photos. PageSix les rapports peuvent coûter environ 25 000 $, mais pourraient coûter beaucoup plus cher.

Offset a également publié une photo IG du tot portant le sac et a envoyé un doux message à « la fille à papa ».

« Joyeux anniversaire @kulturekiari, tu es une fille tellement géniale, tu me fais sourire à chaque fois que je pose les yeux sur toi… Je n’arrive pas à croire que tu as déjà 5 ans. Je me souviens de t’avoir tenu dans mes bras quand tu es né pour la première fois », a déclaré le rappeur. écrit.

Ce n’est pas la première fois que Kulture est repéré avec un Birkin.

En 2020, Cardi a applaudi les critiques qui l’ont critiquée pour avoir acheté Kulture, qui avait 3 ans à l’époque, un Birkin au lieu d’un jouet.

Selon Cardi, puisque sa fille pourrait potentiellement marcher sur des tapis rouges avec elle, elle doit « faire correspondre sa braguette ».

« Je sais que lorsque les célébrités achètent des bijoux et des créations de créateurs à leurs enfants, les gens disent » les enfants s’en fichent, ils ne se soucient que des jouets et des bonbons « », a déclaré Cardi dans une vidéo sur Twitter. «Mais le fait est que les enfants vont aussi dehors. Les enfants vont au restaurant, les enfants vont dans des endroits chics. Les enfants de célébrités, ils vont faire des tapis rouges.

Elle a continué,

« Si je vole et que papa vole, alors le gamin aussi. Si je porte Cha-nay-nay [Chanel], mon fils a la même chose. Cela ne dépend pas de ce que les enfants aiment. Si c’était les enfants, ils seraient dehors en couches […] Parce que si je ressemblais à un mauvais b ****, cher b ****, et que mon enfant ressemblait à un bum bum, alors vous parleriez tous de la merde.

Joyeux anniversaire Culture !