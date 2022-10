Offset est ombragé par le manque de “fidélité” après la rupture de Migos – Hollywood Life

Voir la galerie





La famille d’abord. Rappeurs Quavo et Décoller ne semblent pas manquer leur ancien migos camarade de groupe Décalage. En fait, la paire de rappeurs a semblé totalement radier le rappeur « CODE », 30 ans, tout en apparaissant sur le Grands faits podcast le lundi 3 octobre 2022. Au cours de l’émission, que vous pouvez voir ici, Quavo, 31 ans, et Takeoff, 28 ans, ont envoyé un message sur la “famille” et la “fidélité” tout en évitant soigneusement toute mention directe de Offset.

Pourtant, il n’était pas difficile de lire entre les lignes. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une chance que le groupe sorte un autre album, Quavo a admis: “J’ai juste l’impression que nous voulons voir notre carrière en duo, parce que vous savez que nous venons d’une famille fidèle.”

Quavo et Takeoff sont oncle et neveu, tandis que Offset est le cousin de Quavo. Ils ont tous grandi ensemble dans la banlieue d’Atlanta, en Géorgie, où ils ont commencé à faire de la musique ensemble à l’adolescence. Depuis qu’Offset s’est marié Cardi B29 ans, en 2017, il a trouvé son propre succès en solo, provoquant peut-être des tensions entre le trio.

Quavo a poursuivi en disant que leur lien concernait “la merde qui est censée rester ensemble”. Mais il a dit qu’il prenait la brouille dans la foulée, disant aux hôtes: “Parfois, quand la merde ne fonctionne pas, ce n’est pas censé l’être.”

Takeoff a admis que le duo n’avait pas “toutes les réponses”, mais qu’ils comptaient sur leur foi pour se guider. « Nous ne connaissons pas toutes les réponses, tu me sens ? » dit-il aux hôtes.

“Dieu seul sait. On prie beaucoup, tu sais ? Peu importe ce qui ne va pas et quelle que soit la façon dont vous êtes censé le voir, vous le remettez en place ou quoi que vous fassiez, nous prions. Alors seul le temps nous le dira. Nous sommes toujours une famille maintenant, ça ne changera pas.

Pour Quavo, le départ de Offset était une question de « loyauté » et non avec des maisons de disques ou des charabia commerciaux. Il a expliqué: «Nous allons rester fidèles, vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes sur une vraie affaire, une vraie loyauté, et parfois cette merde n’est pas affichée.

“Cela n’a rien à voir avec aucune étiquette, aucune paperasse, non [Quality Control Music], rien. Cela a quelque chose à voir avec les trois frères. Et merde, c’est comme ça. En ce moment, nous allons être le duo jusqu’à ce que le temps le dise.

Migos a fait sensation instantanément après la sortie de son premier single commercial “Versace” en 2013. À partir de là, ils ont sorti une liste de singles à succès comme “Bad and Boujee” (avec Lil Uzi Vert2016), « MotorSport » (avec Nicki Minaj et Cardi B, 2017), et “Walk It Talk It” (avec Canard2018.) Ils ont sorti 4 albums complets et ont été largement crédités d’avoir introduit le style «piège» du rap sudiste dans le courant dominant.

Bien qu’ils aient couru des rumeurs partagées dans le passé, les rapports de rupture ont vraiment commencé à bouillonner au cours de l’été 2022 après avoir annulé leur apparition au Governors Ball en juin. Les commérages ont persisté après que Offset ait interprété deux de ses morceaux de couleur lors d’une apparition sur The Tonight Show le mardi 6 septembre 2022.