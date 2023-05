Offset dit que sa relation avec Cardi B l’a aidé à se débarrasser d’une habitude de codéine – Hollywood Life

Voir la galerie





Compenser chante à nouveau les louanges de sa femme Cardi B. Dans une nouvelle interview avec Variété publié le mercredi 24 mai, le rappeur de 31 ans a partagé que sa relation avec elle et son dévouement envers lui et leur famille l’ont aidé à arrêter une mauvaise habitude de codéine. « J’ai mis du maigre », a-t-il dit, faisant référence au mélange de sirop contre la toux également connu sous le nom de barre, violet bu et sizzurp. Il est parfois aussi mélangé avec des bonbons durs et de l’alcool. « J’ai bu toute ma carrière », a poursuivi Offset. « Cela m’a ouvert l’esprit, mais je n’ai jamais pensé que cela m’aidait à créer. J’ai envie de dépasser ça, de nettoyer et de faire passer ce message.

Et il a poursuivi ses louanges pour la mère de deux de ses enfants et sa femme depuis 5 ans. « Mon meilleur! » s’est-il exclamé du rappeur « Bodak Yellow ». « Elle m’a toujours soutenu, à tort ou à raison. Nous sommes tous les deux sur la même mission de nous rendre meilleurs. Le social est son point fort, alors j’écoute ses conseils sociaux. Et moi, c’est la musique, mais je joue en coulisses ; c’est ma femme donc je veux m’assurer qu’elle gagne. Nous sommes une grande équipe.

Offset a fait un pas au-delà de cela et s’est proclamé un couple puissant. « Nous sommes une centrale électrique à ce stade – le statut d’icône », a-t-il déclaré à la publication commerciale. « Nous croyons en Dieu. Nous croyons en la famille. Nous allons toujours continuer à gagner.

Cardi a rendu l’admiration avec ses propres éloges. « Ce que j’apprécie chez mon mari, c’est que peu importe le problème que j’ai personnellement ou professionnellement, je sais qu’il prendra soin de moi et de notre famille », a-t-elle expliqué. « C’est géré. Je sais que j’ai un homme qui me soutient pour de vrai. Je le soutiens pleinement dans ce nouveau chapitre de sa carrière musicale.

Et alors qu’il va clairement de l’avant après la mort tragique en octobre 2022 de son cousin Décoller, ça n’a certainement pas été une année facile pour lui. Le couple était à la fois pris au dépourvu et dévasté par sa mort. Pourtant, ils prennent plaisir à élever leurs bébés Culture4 et Vague, 1. Le rappeur a joyeusement confié au point de vente que son petit homme avait commencé à danser avant de savoir marcher. « Il était juste assis là, en train de danser ! » il rit. « C’est dans leur lignée. »

