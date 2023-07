Offset Details se réunit avec Quavo pour leur hommage au décollage

Offset explique comment ses retrouvailles avec Quavo pour leur hommage aux BET Awards à Takeoff se sont déroulées en moins de 16 heures.

Lors des BET Awards de cette année, le spectacle a été rempli de surprises et d’invités spéciaux comme d’habitude. Cependant, un moment s’est tenu au-dessus du reste et c’était la réunion entre Offset et Quavo. Les autres membres du MIGOS auraient été en désaccord bien avant le décès de Takeoff. Tout le monde pensait que la perte de leur frère Takeoff les rapprocherait, mais cela ne s’est pas produit. Prétendument avant que Quavo ne se produise son hommage à Takeoff aux Grammys, il a eu une altercation physique avec Offset. Apparemment, l’altercation était due au fait que Quavo a nié la participation de Offsets à sa performance hommage. Tout espoir de retrouvailles entre les deux semblait avoir expiré dans les coulisses des Grammys. Cependant, les BET Awards 2023 ont prouvé que les deux membres restants montaient sur scène pour honorer Takeoff. Offset a sauté sur Instagram Live et a décidé de décomposer comment tout cela s’est mis en place.

« J’aime tous mes fans. Je vous aime tous. Nous avons fait la performance BET, mec. C’était emblématique, mec », a déclaré Offset lors d’une émission en direct sur Instagram. « Cela a nettoyé mon âme. Moi et mon frère Quay, mec, on a mis ça ensemble en, genre, 16 heures, genre, 15 heures… On fait ça parce qu’on est de vraies stars. Nous faisons cette musique. Nous sommes le plus grand groupe à avoir jamais touché le micro. RIP mon frère, Take. Nous l’avons fait pour mon frère Take. Quay et moi étions debout, frère contre frère. Et j’apprécie tout le monde pour leur soutien. C’était un film, c’était une ambiance. Nous en avions besoin pour la culture. « Ce sera toujours cinématographique », a-t-il poursuivi. « Dieu merci pour ce moment. Nous l’avons fait pour Take.

Apparemment, les deux ont fait amende honorable il y a quelque temps, mais les collaborations musicales ne sont pas dans leurs plans futurs. Comme toute réconciliation, vous devez commencer par des petits pas. Espérons qu’à l’avenir, ils pourront à nouveau travailler ensemble et rendre Take fier.