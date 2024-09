Offset célèbre l’obtention de sa première plaque de diamant : « C’est énorme pour moi »

Offset est ravi d’avoir obtenu sa toute première certification RIAA Diamond pour sa collaboration avec Tyga « Taste ».

L’ancien membre de Migos a écrit : « Je suis devenu diamant aujourd’hui, Dieu est bon » sur X et a immédiatement suivi en partageant un message sur X de Chart Data qui soulignait que la chanson s’était vendue à dix millions d’exemplaires.

« Un homme aussi grand pour moi », a commenté Offset. Un représentant de la RIAA a confirmé HipHopDX que « Taste » est « officiellement certifié RIAA Diamond ».

Voir les deux publications de Set ci-dessous.

Je suis devenu diamant aujourd’hui Dieu est bon pic.twitter.com/d3Ir0PHYdn — OFFSET (@OffsetYRN) 24 septembre 2024

Un homme aussi grand pour moi https://t.co/WpVfABKoiS — OFFSET (@OffsetYRN) 24 septembre 2024

Tyga a également célébré la nouvelle sur son histoire IG, remerciement « Tous ceux qui ont diffusé [‘Taste’] et j’ai twerké dessus.

Dans d’autres nouvelles d’Offset, il est redevenu papa plus tôt ce mois-ci lorsque lui et Cardi B ont officiellement accueilli leur troisième enfant, confirmant l’arrivée de la petite fille avec d’adorables photos de famille de l’hôpital.

Avec une publication Instagram le 12 septembre, la superstar du Bronx a révélé que le bébé était arrivé quelques jours plus tôt, le 7 septembre.

« La plus jolie petite chose », a-t-elle écrit avec des émojis de fleurs et l’anniversaire du bébé. Elle n’a cependant pas confirmé le nom.

En elle poste de carrouselBardi rayonnait de fierté en tenant sa plus jeune fille dans ses bras. D’autres photos montraient le papa Offset en train de passer du temps poitrine contre poitrine et la grande sœur Kulture et le grand frère Wave en train de passer du temps avec leur nouveau membre de la famille. Tante Hennessy est également passée pour rencontrer sa nouvelle nièce.

La nouvelle venue de Cardi B et Offset partagera désormais les célébrations avec son frère Wave, car son anniversaire est seulement trois jours plus tôt.

Malgré leur divorce imminent, Cardi et Set se sont réunis pour célébrer les trois ans de leur fils plus tôt ce mois-ci avec une fête sur le thème des avions.

Les invités adultes se sont régalés avec les plats préparés par le chef Franklin Rosariotandis que les plus jeunes tiraient leur subsistance de Burger MrBeast.

La décision de Cardi de demander le divorce d’Offset (pour la deuxième fois) a été rapportée le 1er août par TMZle média affirmant que la décision de la star du rap du Bronx n’est pas liée aux rumeurs de tromperie, qui ont entaché leur relation de sept ans.

Une source proche du couple avait déclaré à l’époque que la demande de divorce était « attendue depuis longtemps » et que Cardi et Offset s’éloignaient simplement depuis un certain temps.