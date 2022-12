Offset célèbre le 13e anniversaire de son premier fils avec des photos rares – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Vianney Le Caer/Invision/AP/Shutterstock

Décalage a partagé un doux hommage à l’un de ses cinq enfants le mercredi 21 décembre. migos le rappeur s’est rendu sur son Instagram pour publier un incroyable album photo de son premier-né, fils Jordan, le jour du grand anniversaire du garçon ! “Je n’arrive pas à croire que j’ai un enfant de 13 ans, mon premier-né, mon roi, tu m’as transformé en un homme à 17 ans, je t’aime fils”, l’artiste nominé aux Grammy Awards a sous-titré les clichés, comme on le voit ici.

Dans le carrousel de 8 diapositives, Offset est vu tenant Jordan sur ses genoux avec une pile d’argent, posant avec lui pour une couverture de magazine, donnant des signes de paix tout en étant assis sur un trône et en l’enregistrant en train de jouer au basket. Offset a également partagé une photo de Jordan en train de se détendre sur un canapé avec Offset et Cardi B petite fille Culture.

Jordan a été accueilli par Offset et sa petite amie de l’époque, Justine Watson. En 2017, Justine a affirmé qu’Offset était un père impitoyable et a tenté de le poursuivre en justice pour une pension alimentaire rétroactive et 15 000 $ de frais juridiques. Le couple semble avoir réglé son problème, car Offset est très impliqué dans la vie de Jordan, bien qu’il ait admis que la paternité était initialement une lutte.

“Le voyage de la paternité a été un peu difficile pour moi au début”, a déclaré Offset Haute vie en 2019. « J’essayais de me trouver. Je n’avais pas beaucoup d’indications sur ce que signifiait être un père. J’ai certainement fait quelques erreurs, mais je n’ai aucun regret. C’est difficile quand vous avez une carrière comme celle-ci et que vous êtes constamment sur la route. Il est difficile de voir vos enfants, surtout quand ils sont jeunes. Maintenant que je suis plus âgé, cependant, j’apprends ma voie.

Alors qu’Offset partage ses cinq enfants avec quatre femmes différentes, sa femme Cardi B, qui a accueilli Kulture et son fils Vague avec Offset, on disait de garder un foyer aimant pour tous les petits. “C’est une bénédiction de pouvoir les avoir tous ensemble et d’avoir une femme ouverte et qui les traite comme s’ils étaient ses enfants”, a-t-il déclaré. Essence. “Cela pourrait être un problème, mais je n’ai pas à passer par là, et c’est magnifique.”

